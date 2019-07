Aosta Programma FSE | il 2019 è nel segno della ripresa

Tour Trail della Valle d’Aosta - il 6 luglio in programma il Licony : già in fermento Morgex e La Salle : Morgex e La Salle da mesi lavorano in sintonia e armonia per regalare agli appassionati di questa disciplina sportiva una giornata di festa Il mese di giugno è stato dedicato alle prove di sola salita che ora si prendono una breve pausa e lasciano spazio alle gare sulla distanza che uniscono ascese e discese, tratti più e meno pianeggianti e di attraversamento. Il 6 luglio il Tour Trail della Valle d’Aosta farà tappa in Alta Valle per il ...