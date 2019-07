Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Berlino 2019 | Mauro Nespoli parte bene ed è 7° in

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) Si è aperta questa mattina con le qualificazioni dell’arco olimpico la quarta tappa dideldicon l’arco a, in Germania. Sul campo diche ospiterà tra un anno il torneo di qualificazione olimpica globale, va in scena questa settimana l’ultima prova didelprima delle Finali di Mosca, in programma il 6-7 settembre. L’Italia del ricurvo conferma solo(unico azzurro realmente in corsa per la qualificazione alle Finali di) rispetto ai recenti Mondiali e Giochi Europei, concedendo una chance in Nazionale A a cinque atleti non abituati a competere negli eventi di primo livello.si è ben comportato in mattinata ottenendo il settimo miglior punteggio assoluto nel ranking round (650) e qualificandosi di conseguenza direttamente ai sedicesimi di finale del tabellone principale. In testa alla ...

poliziadistato : Ancora medaglie per gli atleti delle #Fiammeoro agli #EuropeanGames2019 di Minsk. Oro per #LucillaBoari nel Mixed T… - ItaliaTeam_it : SPETTACOLO PURO! ???? Nel tiro con l’arco Tatiana Andreoli oro e Lucilla Boari argento a #Minsk2019! RT e tanti… - poliziadistato : Seconda medaglia d'argento??agli #EuropeanGames2019 di Minsk (Bielorussia) per la campionessa di tiro a volo delle… -