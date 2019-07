Ritorno al futuro | Christopher Lloyd e l’idea per un sequel che nessuno vuole

Ritorno al Futuro : Christopher Lloyd tornerebbe per un sequel del film : Ritorno al Futuro tornerà al cinema con un sequel? A parlarne è Christopher Lloyd, l’attore che ha interpretato nel film il mitico “Doc” Brown. Ecco le dichiarazioni della star di Hollywood! Ritorno al Futuro – Christopher Lloyd disponibile per recitare nel sequel… Rivedremo al cinema un nuovo film di Ritorno al Futuro? Spesso si è ... Leggi tuttoRitorno al Futuro: Christopher Lloyd tornerebbe per un sequel del filmL'articolo ...

Motori – Lamborghini Huracan Sterrato - il Ritorno al futuro delle supersportive da rally [GALLERY] : Pensata per esaltare la guida off-road, la Huracan Sterrato, nasce dalla sinergia tra la potenza della Huracán V10 e la versatilità del Super Suv Urus. La Lamborghini Huracan Sterrato, progettata sulla base della Huracan Evo, con cui divide lo stesso motore aspirato da 640Cv 5,2 litri, con l’aggiunta del dispositivo Ldvi (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) derivato dalla Urus, che consentirà alla vettura di autoadattarsi a ...

Rick and Morty - ecco il Ritorno al futuro 2.0 tra multiversi e assurdità : Ritorno al futuro uscì nelle sale nel 1985, strappando un anno intero alle previsioni totalitariste di George Orwell. Nel confronto tra le due generazioni dei protagonisti Doc Brown e Marty McFly c’era tutto l’ottimismo di una società occidentale ampiamente entusiasta delle proprie prospettive: Doc rappresentava l’approccio scientifico esuberante dei suoi tempi, ansioso di abbattere le frontiere della fantasia, anche quando immerso in un ...

Basket – Melli pensa al futuro : “Ritorno in Italia? Mai dire mai. NBA? Non ci penso” : Nicolò Melli parla del suo futuro: possibile un ritorno in Italia, mentre l’NBA non rientra nei suoi pensieri Le Final 4 di Eurolega si avvicinano e Nicolò Melli é pronto a dare il massimo per portare al trionfo il suo Fenerbahce. Il cestista italiano ha ancora la possibilità di giocare un anno con il club turco ma le voci sul suo possibile addio si rincorrono e il giocatore potrebbe addirittura ritornare in Italia. Niente NBA ...

Da Ritorno al futuro a Supercar - in mostra le auto da film - : 'Abbiamo aperto la mostra 'Macchine da sogno di Hollywood', con le automobile dei film di scienza. Abbiamo 52 veicoli provenienti da 30 diversi studios cinematografici, è un progetto enorme', spiega ...