Oscar 2020 | tra i membri dell’Academy ci sarà anche Carlo Verdone E non solo…

(Di martedì 2 luglio 2019)e Lady Gaga. MaMatteo Garrone, Toni Servillo, Jean-Louis Trintignant e Claire Foy. Questi sono solo alcuni degli 842 tra attori, registi, e maestranze tecnico/artistiche del cinema mondiale invitati ad aderire all’Academy of Motion Picture Arts, e quindi pronti a votare per i prossimi. Lo rivela Variety segnalando che la metà degli 842 sono donne e che il 29% dei nuovisono persone di colore. “Così facendo l’Academy dal 2015, quindi in 4 anni, raddoppierà la percentuale di persone non-bitra i suoi ranghi”, spiega la bibbia del cinema. Rarissimi i casi di rifiuto, l’Academy infatti “invita” a partecipare e l’invito si può comunque declinare, ma dal prossimo anno, quindi già dalla prossime cinquine/nomination di gennaio, quello che su Variety viene indicato come attore di “Manuale d’amore e Borotalco” potrà votare mescolando le sue ...

