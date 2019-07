LIVE Cecchinato-De Minaur 0-6 | 3-4 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | segnali di ripresa

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 Dedeve faticare per mantenere la battuta, segno cheha ripreso a giocare bene. 30-15 Arriva la reazione dell’australiano, un po’ sorpreso dalla rinascita del rivale. 0-15 Continua la serie positiva del siciliano. 3-3 Bravissimo! Era importantissimo tenere questo servizio, c’è partita. 30-15a due punti dalla parità nel computo dei game del secondo set. 15-15 Continua la lotta punto a punto tra i due. 2-3REAGISCE! Controbreak vitale per il siciliano. 40-A Terzo break point di fila per l’azzurro! 40-40 L’australiano si salva ancora, peròsembra essere rientrato con la testa nel match. 40-Anon demorde, altra occasione di rimettere in piedi la partita. 40-40 Dela annulla con qualche difficoltà. 30-40 Palla break per ...

zazoomnews : LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA: risultati 2 luglio Cecchinato dominato da De Minaur. Attesa per BerrettiniFognini e… - zazoomblog : LIVE Cecchinato-De Minaur 0-6 0-3 Wimbledon 2019 in DIRETTA: break in avvio secondo set per l’australiano! -… - zazoomblog : LIVE Cecchinato-De Minaur 0-6 Wimbledon 2019 in DIRETTA: primo set senza storia in favore dell’australiano! -… -