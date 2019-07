Legge 104 | verbale revisione no | cosa significa e perché è scritto

Legge 104 : permessi dipendenti in busta paga - c’è aumento stipendio? : Legge 104: permessi dipendenti in busta paga, c’è aumento stipendio? Il lavoratore dipendente ha diritto a dei giorni di ferie all’anno, con un minimo stabilito per Legge, e possibili giornate supplementari, se previste dal CCNL di riferimento. Inoltre il lavoratore ha diritto anche ai cosiddetti permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro), che si quantificano in ore e che di solito sono utilizzati dal lavoratore per sbrigare commissioni, ...

Legge 104 - acquisto veicoli : elenco agevolazioni e beneficiari : Legge 104, agevolazioni per l’acquisto di veicoli. Ti è stata riconosciuta una disabilità grave o hai in carico un familiare in queste condizioni? Sappi che la normativa italiana riconosce una serie di agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto o alla guida da parte di portatori di handicap o altre disabilità, come sordi e non vedenti. Sono essenzialmente quattro le agevolazioni in questione, tutte accomunate ...

Sfratto esecutivo disabili e Legge 104 : quando scatta e cosa fare. La guida : Sfratto esecutivo disabili e legge 104: quando scatta e cosa fare. La guida Si sa che lo Sfratto, ovvero il rilascio obbligato dell’abitazione (e se necessario, anche attraverso l’utilizzo della forza pubblica) è sempre un momento delicato e di una certa gravità, a prescindere dalle specifiche ragioni che lo hanno causato. Vediamo di seguito l’ipotesi dello Sfratto esecutivo con riferimento ai disabili e se ci sono rapporti ...

Legge 104 : permessi sfruttati per andare in tv - scoperti due dipendenti : Legge 104: permessi sfruttati per andare in tv, scoperti due dipendenti Quasi ogni volta che la cronaca si occupa di permessi garantiti dalla Legge 104 o dalla Legge 151/01 è per riferire di abusi perpetrati dai titolari di questo diritto. Lavoratori dipendenti che nelle loro famiglie hanno un disabile, a cui affermano di prestare assistenza, ma che in realtà sfruttano tali permessi per fare i propri comodi. Come andare in vacanza, allungare ...

Legge 104 : agevolazioni prestito e requisiti per richiedere i soldi : Legge 104: agevolazioni prestito e requisiti per richiedere i soldi I titolari dei benefici della Legge 104 possono richiedere un prestito a condizioni agevolate? Come per qualsiasi altro cliente, anche per loro le banche impongono dei requisiti stringenti, forse anche più stringenti a dire il vero. Legge 104: l’invalidità non è discriminante per richiesta prestito In generale, si può dire che gli istituti di credito non ritengono la ...

Legge 104 e apnee notturne : patologia per averla e come fare la diagnosi : Legge 104 e apnee notturne: patologia per averla e come fare la diagnosi Circa 6 milioni di italiani soffrono di apnee notturne. Si tratta di un disturbo che viene determinato di notte, durante il sonno, da una deficitaria ossigenazione del sangue e del cervello che causa a sua volta interruzioni nella respirazione, per un lasso di tempo che può arrivare anche fino a 20 secondi. Solitamente la respirazione regolare riprende bruscamente, in ...

Legge 104 e tassa di soggiorno 2019 : come non pagarla coi disabili : Legge 104 e tassa di soggiorno 2019: come non pagarla coi disabili Spesso dalle nostre pagine vi parliamo delle esenzioni a cui hanno diritto i disabili e coloro che beneficiano della Legge 104. Oltre alle esenzioni per il canone Rai o per il bollo auto, in molti comuni italiani in cui è presente la cosiddetta tassa di soggiorno, disabili e accompagnatori hanno diritto alla esenzione. Legge 104 ed esenzione bollo auto: come funziona La ...

Legge 104 : permessi retribuiti con certificato - quando si ha diritto : Legge 104: permessi retribuiti con certificato, quando si ha diritto Ci sono delle modifiche importanti ai permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104 così come dalla Legge n. 53/2000. Si tratta di quei 3 giorni di permesso all’anno che il lavoratore può prendere in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente. Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 14794 del 30 maggio 2019, che ha ...

Legge 104 : segnalazione violazione abusi al datore di lavoro - chi può farla : Legge 104: segnalazione violazione abusi al datore di lavoro, chi può farla Abusare dei permessi Legge 104 è una grave violazione non solo nei confronti dell’azienda per la quale si lavora, ma anche per l’intera comunità, visto che grava sull’Inps e quindi sullo Stato. La Legge 104 dà infatti diritto ai lavoratori dipendenti familiari di un soggetto disabile di usufruire dei 3 giorni di permesso mensile per poter garantire assistenza al ...

Legge 104 e cambio turni a lavoro : quando si può rifiutare : Legge 104 e cambio turni a lavoro: quando si può rifiutare Chi è titolare di Legge 104 può rifiutare il cambio dei turni orari a lavoro, in caso gli venga proposto? Prendiamo il caso di un lavoratore dipendente di un’azienda che è titolare di Legge 104 a causa del coniuge disabile e che necessità di assistenza. Tale lavoratore ha la possibilità di fruire dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e del congedo straordinario (anch’esso ...

Legge 104 : come chiedere l’aggravamento e un nuovo grado di invalidità : Chi rientra nella Legge 104 può essere affetto da minorazioni non stabili ma potenzialmente in grado, purtroppo, di evolversi e peggiorare nel corso del tempo. Quando accade, l’interessato deve attivarsi tempestivamente per ottenere una visita dalla Commissione medica ASL che accerti il nuovo grado di invalidità. L’iter da seguire è complesso. Vediamo nel dettaglio chi può richiedere gli accertamenti e come deve comportarsi. Aggravamento Legge ...

Legge 104 : investigatori privati a Napoli per i dipendenti. Indagini in corso : Legge 104: investigatori privati a Napoli per i dipendenti. Indagini in corso Chi abusa della Legge 104 va incontro a sanzioni, che possono andare dalla sospensione al licenziamento per giusta causa. Come è ben noto, la Legge 104/92 dà diritto ai dipendenti di prestare assistenza a un proprio familiare disabile tramite l’istituto dei permessi retribuiti. Giorni di permesso che devono essere utilizzati per assistere il parente con handicap e ...

Legge 104 : acquisto auto negato con pass disabili. Perché può avvenire : Legge 104: acquisto auto negato con pass disabili. Perché può avvenire Chi ha un pass per disabili e può dunque parcheggiare nelle aree di sosta non ha sempre diritto alle altre agevolazioni previste per i titolari di Legge 104 e legate al settore auto. Stiamo parlando dell’Iva agevolata al 4%, così come detrazione Irpef al 19% sulla spesa sostenuta. La cosa spessa manda in confusione i diretti interessati, i quali non comprendono, per certi ...

Congedo straordinario Legge 104 : priorità familiare o extra - spetta precedenza? : Congedo straordinario Legge 104: priorità familiare o extra, spetta precedenza? C’è una differenza fondamentale tra i permessi concessi dalla Legge 104 e il Congedo straordinario retribuito che si può fruire sempre nel quadro della norma che consente ai lavoratori di assistere un proprio congiunto disabile. Legge 104: Congedo retribuito, la scala di priorità Infatti, se dei permessi ottenuti al riconoscimento della 104 possono usufruire ...