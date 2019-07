ilfogliettone

(Di martedì 2 luglio 2019) L'di Antonioinizia are. Dopo aver chiuso il capitolo plusvalenze, ieri e' stato tempo di annunci per i nerazzurri, che hanno ufficializzato due arrivi: Diegoe Valentinosono i primi rinforzi dell'era. Aspettando Sensi e, soprattutto, novita' sui fronte Barella, Lukaku (che ieri si e' presentato al ritiro del Manchester United) e Dzeko. Piste in standby, complicata soprattutto la prima, anche perche' il Cagliari non abbassa le pretese e anzi si e' detto pronto ad accettare l'offerta della Roma, come confermato dal presidente rossoblu Giulini: ''Abbiamo chiuso con la Roma per Barella, che si stando un paio di giorni per valutare. Con l'avevamo raggiunto un accordo sulla parte fissa l'11 giugno, ma da venti giorni non li sentiamo piu' e non so se sono ancoraessati''.Che, tuttavia, sembra voler confermare la sua volonta' ...

Gazzetta_it : #Inter scatenata: annunciati #Lazaro e #Godin, ora tocca a #Sensi #calciomercato - ilfogliettone : Godin e Lazaro, prende forma Inter di Conte - - breakingnewsit : TT: David e Cristina, Larry, Giulini, #Bibbiano, #Godin, #StellaManente, #Wimbledon, #Lazaro, #uno07FR e #Mordillo -