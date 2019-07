FOTO James Rodriguez a Capri? È in vacanza con la figlia | ecco dove sta trascorrendo le

forzazzurri

(Di martedì 2 luglio 2019)resta il nome più caldo per il calciomercato del Napoli. Negli ultimi giorni sono rimbalzate diverse notizie sul futuro del colombiano che sembrerebbe sempre più vicino al club di De Laurentiis. Nelle scorse ore si è parlato anche di un incontro trae la dirigenza del club partenopeo per siglare il contratto, incontro che sarebbe avvenuto a. Notizia che si è rivelata falsa, il presidente del Napoli era a Milano per l’assemblea di Lega. Al momento, l’attaccante del Real Madrid si gode le vacanze in Colombia, a Medellìn, in compagnia dellalache ha pubblicato sul suo profilo Instagram : #? No, l'attaccante del #RealMadrid si trova in Colombia in compagnia dellaper godersi le vacanze!lapic.twitter.com/oeUSvo5Ud2 — Si Gonfia La Rete (@ SiGonfiaLaRete) July 2, ...

