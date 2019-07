Windows Phone 8 x | fine del supporto aggiornamenti

surface-phone

(Di lunedì 1 luglio 2019) Con il termine delall’aggiornamento delle App sui dispositivi8.x ci apprestiamo a vedere ladi questa piattaforma. Lunga vita aI progetti8.x e10 Mobile si apprestano a chiudere il loro ciclo nel corso di quest’anno. Il primo a chiudere la sua carriera è WP, nelle versioni 8.x, lasciando molti terminali senza ulteriori. L’annuncio arriva direttamente da Microsoft, ecco le esatte parole: July 1st, 2019 – Microsoft will stop distributing app updates to8.x or earlier devices. • You’ll still be able to publish updates to all apps (including those with8.x or earlier packages). However, these updates will only be made available to10 devices. Gli sviluppatori potranno comunque aggiornare le proprie app, nonostante la presenza di pacchetti e supporti per le versioni 8.x, ma ...

GiorgioPStream : Windows Phone 8.1, stop alla distribuzione di aggiornamenti di app e giochi - - HDblog : Windows Phone 8.1, stop alla distribuzione di aggiornamenti di app e giochi - alex_m_84 : RT @WindowsBlogIta: Da oggi le app per #WindowsPhone 8.X non si aggiorneranno più - fine distribuzione aggiornamenti dallo Store https://t.… -