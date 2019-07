Uomini e donne | l' ex tronista Giovanni tra depressione e solitudine | ' Mi sentivo morire'

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Tra gli ex tronisti dirimasti nel cuore del pubblico che segue la trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, vi è sicuramenteConversano, il quale in questi giorni si è raccontato senza filtri in una lunga intervista concessa alla rivista Di Più, dove per la prima volta ha parlato del periodo difficile che ha dovuto affrontare subito dopo la fine della sua esperienza televisiva dalla De Filippi. Un periodo decisamente non facile per, il quale non ha nascosto di essere caduto nella rete della. Il racconto dell'exdopo l'avventura televisiva Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nell'intervista concessa a Di Più,ha ammesso che nel momento in cui finì la sua esperienza come, il telefono cominciava a non squillare più come una volta e da quel momento sono cominciati i suoi 'guai'. 'Mi ...

matteosalvinimi : Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e della Guardia di Finanza in particolare, visto che p… - carlaruocco1 : 'Le ragioni umanitarie non possono giustificare atti di inammissibile violenza'. La mia solidarietà a tutti gli uom… - lauraboldrini : Grazie all’emendamento che ho presentato oggi in Aula il governo ha dovuto accogliere nel testo del provvedimento s… -