Taranto | un ragazzino di 14 anni sarebbe stato picchiato da bulli a Pulsano

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Quella che arriva da, nel tarantino, è una vicenda a dir poco grave. Si tratterebbe infatti dell'ennesimo episodio dismo ai ddi un minore, un 14enne per la precisione, che il 25 giugno scorsopea sangue da tre, tutti ragazzi più grandi di lui. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, la vittimastata avvicinata per strada, mentre passeggiava tranquillamente. All'improvviso gli aggressoriro entrati in azione, cominciando a sferrare al poveropugni e calci talmente tanto forti da farlo cadere a terra. Il 14enne, poi prontamente soccorso, ha riportato la frattura del setto nasale e la rottura di due denti. I genitori: 'nell'indifferenza generale' Secondo quanto dichiarato dai genitori, che hanno anche sporto regolare denuncia ai carabinieri, il loro figliolo...

rdegiorgi53 : Pulsano (Taranto) - Il ragazzino è stato circondato dal branco e picchiato ed è ora in ospedale - mikarossonero : @75_franz6 @75_franz6 il Foggia è la mia seconda squadra, da ragazzino me ne innamorai in serie B, con Zeman, l'ann… -