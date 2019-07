Malore durante il bagno all' isola d' Elba | muore l' attrice tedesca Lisa Martinek

Lisa Martinek morta all'Elba : l'attrice tedesca ha avuto Malore durante un bagno in mare : Lisa Martinek, 47 anni, famosa attrice tedesca, sposata in seconde nozze con il regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, è morta all'ospedale Misericordia di Grosseto dopo essere stata...

Malore per Angela Merkel - colpita da improvviso tremore durante cerimonia ufficiale : Lieve Malore per la cancelliera tedesca Angela Merkel. Mentre era in piedi ad ascoltare l'inno nazionale a fianco del presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella Cancelleria a Berlino, per diversi minuti ha iniziato a tremare vistosamente. Si sarebbe trattato di una crisi di disidratazione dovuta al caldo mentre era in attesa sotto il sole a una temperatura di circa 30 gradi.Continua a leggere

Egitto - morto l’ex presidente Mohamed Morsi dopo un Malore che lo ha colto durante il processo : L’ex presidente egiziano, Mohammed Morsi, è morto dopo aver accusato un malore in tribunale mentre prendeva parte a un’udienza del processo in cui era imputato. A riportarlo è la tv di Stato egiziana. Il presidente eletto dopo le proteste di piazza Tahrir e vicino ai Fratelli Musulmani era finito in carcere dopo il colpo di Stato compiuto dal generale Abdel Fattah al-Sisi. Nel maggio del 2015 fu condannato a morte con l’accusa ...

Tragedia all’Allianz Stadium : Malore in campo durante il ritrovo annuale della famiglia Agnelli - un componente non ce l’ha fatta : Tragica scomparsa per la famiglia Agnelli: Clemente Ferrero de Gubernatis muore a seguito di un malore in campo all’Allianz Stadium malore in campo per Clemente Ferrero de Gubernatis oggi all’Allianz Stadium in occasione del ritrovo annuale dei tanti rami della famiglia Angelli: il 51enne, nipote di Clara Nasi, cugina di Gianni Angelli, si è accasciato a terra mentre giocava a calcio. L’uomo è stato trasportato ...

Cosenza - candeggina nel calice : sacerdote accusa Malore durante la messa : Paura durante la messa prefestiva delle 18 di sabato 8 giugno nella chiesa di Santa Maria Assunta a Rose, paese nel Cosentino. durante il rito dell’eucarestia il parroco che stava celebrando la funzione, don Claudio Albanito, si è improvvisamente sentito male. Dopo la Comunione il sacerdote ha iniziato ad accusare difficoltà respiratorie e successivamente ha anche vomitato. In seguito don Claudio ha raccontato all’Ansa di aver avvertito un forte ...

Festival di Cannes - Elle Fanning ha un Malore e collassa durante la cena di gala : Elle Fanning, la giovane attrice tra i giurati del Festival di Cannes 2019, ha avuto un malore ed è collassata durante la cena di gala di Chopard. Il direttore artistico del Festival Thierry Fremaux aveva appena presentato l’attore Francois Civil sul palco quando la Fanning, star di The Beguiled e Maleficent, ha perso i sensi ed è svenuta cadendo dalla sua sedia. L’attrice era seduta al suo tavolo accanto alla sorella Dakota Fanning, ...

Elle Fanning - Malore durante il Galà di Cannes - : Novella Toloni L’attrice, giurata del Festival di Cannes, ha avuto un improvviso malore durante la cena di gala per il "Chopard Trophee" ed è stata portata via dal servizio di sicurezza Colpo di scena durante la cena di gala per l’assegnazione del premio Chopard a Cannes. L’attrice e giurata della settantaduesima edizione del Festival di Cannes, Elle Fanning ha avuto un malore ed è svenuta cadendo rovinosamente dalla sedia. Tutto si ...

Tragedia a San Salvo - muore a soli 19 anni dopo Malore durante partita di calcetto : Chieti - Un ragazzo di 19 anni è morto nell'ospedale di Chieti dopo che si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici sul lido. Cristian Cerbone, residente a San Salvo, era arrivato da fuori città con il gruppo di amici per trascorrere la serata. Insieme hanno deciso di giocare a calcetto sul campetto della Marina. All'improvviso il ragazzo si è accasciato a terra accusando un malore. Subito sono ...

Malore durante il calcetto - Christian si accascia e muore a 19 anni sotto gli occhi degli amici : Tragedia ieri sera in Abruzzo, dove Christian Cerbone , un ragazzo di 19 anni di San Salvo è morto in ospedale a Chieti dopo aver accusato un grave Malore mentre giocava a calcetto con gli amici . Il ...