Il segreto di Fredy Guarin è la sexy Sara Uribe!

(Di lunedì 1 luglio 2019)potrebbe tornare in Italia tra le fila dell'Atalanta e con lui al suo seguito ci sarà anche la suafidanzata, la modella e presentatrice tvUribe.ha vestito la maglia dell'Inter per quattro anni dal gennaio del 2012 al gennaio del 2016: in tutto questo periodo il colombiano ha messo insieme 141 presenze in tutte le competizioni e ha realizzato 23 reti, quindici in campionato, cinque in Europa League e tre in Coppa Italia. L'ex giocatore di Porto e Saint-Etienne, però, nel gennaio del 2016 ha deciso di andare a giocare nella Super League cinese dove da quattro anni è fedele allo Shanghai Shenhua con cui in 94 gettoni ha realizzato 27 reti.si è offerto più di una volta all'Inter in questi anni ma ora potrebbe tornare davvero in Serie A e in un altro club nerazzurro: l'Atalanta di Percassi e Gasperini., però, deve prima liberarsi dal contratto faraonico che lo lega allo Shanghai Shenhua per tornare in Italia e per vestirsi di nerazzurro. Se sbarcherà alla corte della Dea lo farà con la suacompagnaUribe che l'ha reso da poco padre e che vanta quasi 4,5 milioni di follower su Instagram. La modella, presentatrice e proprietaria di un centro benessere, infatti, sta spopolando sempre di più sui social con i suoi scatti piccanti. L'ultimo della serie ha letteralmente mandato in tilt quasi 64.000 seguaci che non hanno perso tempo per commentare la sua istantanea da urlo, elegante e sensuale.