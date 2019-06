Vladimir Putin | L' idea di libertà di genere è imposta alla gente

Vladimir Putin : “Idea di libertà di genere è imposta alla gente” : Nuovo attacco contro i diritti degli omosessuali da parte di Vladimir Putin nella "Giornata dell'Orgoglio Lgbt". Il presidente russo dal G20 di Osaka ha preso una netta posizione. "In Russia abbiamo un rapporto molto tranquillo con la comunità Lgbt, ma l'idea di libertà di genere è imposta alla gente, stanno costringendo piuttosto aggressivamente" la maggioranza ad accettare le nuove tendenze. Adesso - ha spiegato Putin - si sono inventati sei o ...

Vladimir Putin sulle tensioni Usa-Iran : "La guerra tra i due paesi sarebbe una catastrofe" : La tensione fra Usa e Iran cresce. E su queste crescenti tensioni, con toni drastici, si esprime Vladimir Putin: "Un'eventuale guerra fra i due paesi sarebbe una catastrofe". Parola dello 'zar', in diretta in tv. E ancora: "In quel caso sarebbe difficile calcolare le conseguenze dell'uso della forza

Xi e Putin allo zoo di Mosca : "Vladimir è il mio migliore amico"

Elezioni Europee - Vladimir Putin festeggia a metà per i risultati : La Lega guida i movimenti sovranisti in Europa. A seguire il partito di Marine Le Pen e gli austriaci. Male gli altri. Un filo lega queste formazioni politiche: i sospetti di finanziamenti del Cremlino