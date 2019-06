Salvare il calcio africano dai truffatori di talenti

ilfoglio

(Di domenica 30 giugno 2019) È una delle tratte di essere umani, per alcuni la nuova schiavitù. Bambini e ragazzi africani attirati con false promesse di andare a giocare ain Europa, a basket negli Stati Uniti che si ritrovano a essere costretti a pagare finti procuratori che hanno gioco facile nei villaggi e con le fam

Paola90514961 : @RobertoBurioni Francamente non sono d'accordo, sono comunque un modo di esprimere dissenso, e poi vedo una bella d… - oropillar : @FrancescoGhire2 Presidente va bene, ci mancherebbe, ma under 20 fuori, under 21 fuori, donne fuori, e tutto va ben… - silviodifede : Sarà uno dei Brasile-Argentina più mediocri di sempre (e lo streaming pessimo di @DAZN_IT sarà alla loro altezza).… -