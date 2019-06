Previsioni astrologiche settimanali dall' 1 al 7 luglio | Luna in Gemelli | meglio i Pesci

Blastingnews

(Di domenica 30 giugno 2019) Una nuova settimana sta per iniziare e con essa anche il nuovo mese, sarà un momento di forza e miglioramento per il, grazie agli influssi dellanel segno, e per i, per i quali sta per iniziare un bel recupero, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Venere favorevole darà nuova vita ai sentimenti per il segno del Cancro, la passione si riaccende. Ecco l'oroscopo della settimana, da lunedì 1 a domenica 72019, per i segni da Ariete a, con predizioni su amore, lavoro e salute. Oroscopo della settimana'1 al 72019, segno per segno Ariete: la prima settimana disi rivelerà abbastanza faticosa per il segno. Nelle giornate centrali, infatti, potreste trovarvi a fare i conti con una situazione del passato, rimandare non è più possibile, i nodi devono venire al pettine. Gli influssi di Marte vi daranno una marcia in più in ambito ...

