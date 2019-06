Moto2 | Baldassarri e Marquez si stendono a due giri dalla fine | Fernandez ne approfitta e

Moto2 - Risultato Warm-up GP Olanda 2019 : Lorenzo Baldassarri chiude in vetta - ma ad Assen è equilibrio totale : È equilibrio totale ad Assen! Il Warm-up della Moto2 del Gran Premio di Olanda 2019 ha emesso questo verdetto. Per cui, dalle ore 12.20 ci attendiamo una gara quanto mai vibrante nella classe mediana. Davanti a tutti nella sessione mattutina ha concluso il nostro Lorenzo Baldassarri che, dopo il 16esimo posto di ieri in qualifica, ha un disperato bisogno di rimettersi in carreggiata, ma i rivali non mancheranno, con i primi quattro racchiusi in ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Marquez vola al comando - Baldassarri a -23 : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo sei prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1. Marquez 111 2. Luthi 104 3. Navarro 89 4. Baldassarri 88 5. Schroetter 73 6. Marini 68 7. Fernandez 67 8. Bastianini 56 9. Binder 44 10. Gardner 41 11. Vierge 39 12. Lowes 33 13. Nagashima 30 14. Lecuona 26 15. Locatelli 20 16. Di Giannantonio 19 17. Bulega 16 18. Corsi 10

Moto2 - Risultato Qualifiche GP Olanda 2019 : Gardner non fa sconti e conquista la pole davanti a Binder - molto lontano Baldassarri : Remy Gardner ha confermato i favori del pronostico della vigilia e ha conquistato la prima pole position della sua carriera durante le Qualifiche del GP d'Olanda 2019 della Moto2. Il pilota australiano della Kalex Onexox ha fermato il tempo sull'1:36.572 rifilando 110 millesimi al sorprendente Brad Binder che è riuscito a riportare in alto una KTM che sta affrontando un inizio di stagione oltremodo complicato. Quarta posizione per il ...

Moto2 - Risultato FP3 GP Olanda 2019 : Gardner infiamma la pista - Bastianini competitivo - Baldassarri in Q1 : Remy Gardner ha imposto il suo sigillo sulle terze prove libere del GP d'Olanda di Moto2 in corso di svolgimento sul circuito di Assen, chiudendo la sessione col tempo di 1:36.510 ampiamente più veloce di tutti i suoi rivali; l'australiano in sella alla Kalex Onexox è noto per essere uno dei più talentuosi piloti sul giro secco e oggi ne abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione, Augusto Fernandez (Flexbox HP) è Risultato il primo ...

Moto2 - risultato FP2 GP Olanda 2019 : Brad Binder il più veloce nel time-attack con la KTM - 8° Baldassarri : Si è appena conclusa una seconda sessione di prove libere molto divertente e spettacolare in quel di Assen per quanto riguarda la classe Moto2, con Brad Binder che è stato il più veloce del turno mettendosi davanti a tutti anche nella classifica combinata del venerdì del Gran Premio d'Olanda 2019, ottavo round stagionale del Motomondiale. Il talentuoso sudafricano della KTM, campione iridato Moto3 del 2016, è riuscito nell'impresa di ...

Moto2 - GP Olanda 2019 : Marquez in forma smagliante prova l'allungo - serve una reazione immediata per Baldassarri : Con la perfetta cadenza bisettimanale che caratterizza questo Motomondiale 2019, a dieci giorni di distanza dalla Catalogna il circus si prepara per riaccendere i motori verso un altro appuntamento storico e attesissimo da piloti e tifosi come quello del GP di Olanda, che come di consueto si correrà sul tracciato della Drenthe di Assen. Dopo un inizio di stagione brillantissimo, con tre vittorie nelle prime quattro gare e un vantaggio in ...

