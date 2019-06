Mercato NBA – Kevin Durant ad un passo dai Nets | i dettagli dell’accordo

Mercato NBA – Damian Lillard rinnova con Portland : ecco i dettagli della maxi offerta : Damian Lillard pronto a firmare il ricco rinnovo offerto dai Portland Trail Blazers: offerto un quadriennale da 196 milioni di dollari Ha trascinato i suoi Blazers durante tutta la stagione con 25.8 punti, 6.9 assist e 4.6 rimbalzi di media a partita, tirando con il 44.4% dal campo e il 36.9% da 3 punti. È stato il leader di Portland che è arrivata a giocarsi la finale di Conference, ha giocato contro gli Warriors con due costole incrinate ...

Mercato NBA – Golden State prova a trattenere Kevin Durant : offerto il massimo salariale nonostante l’infortunio : Golden State pronta ad offrire il massimo salariale a Kevin Durant nonostante l’infortunio al tendine d’Achille: gli Warriors vogliono mantenere intatto il proprio core Mancano poche ore alla mezzanotte italiana, la data fatidica per l’inizio della free agency NBA. Fioccano i rumor di Mercato. I principali riguardano il futuro di Kevin Durant, uno dei free agent più ambiti. La stella di Golden State, fermo per tutta la ...

Mercato NBA – Nicolò Melli sbarca negli USA : giocherà ai Pelicans con Zion Williamson : Melli vola in NBA: raggiunto l’accordo con i Pelicans per il cestista azzurro Splendido traguardo per Nicolò Melli: il cestista azzurro, dopo due anni in Turchia col Fenerbahce vola negli Stati Uniti d’America per calcare il prestigioso parquet dell’NBA. Melli raggiunge dunque Belinelli e Gallinari e, a 28 anni, giocherà nel campionato più prestigioso della palla a spicchi. Melli ha raggiunto l’accordo con i New ...

Mercato NBA – Kyrie Irving verso i Nets : pronto un super contratto e la rinuncia a D’Angelo Russell : Kyrie Irving vicino all’accordo con i Nets: la franchigia di Brooklyn pronta ad offrirgli un contratto da 141 milioni di dollari 4 anni e rinunciare a D’Angelo Russell Allo scoccare della mezzanotte italiana inizierà ufficialmente la free agency NBA ma le franchigie sembrano essersi già mosse con largo anticipo. I Boston Celtics, preso atto dell’addio di Kyrie Irving, si sono ‘tutelati’ trovando l’accordo con Kemba Walker. Irving, di tutta ...

Mercato NBA – Nikola Mirotic rinuncia alla free agency : il cestista ex Bucks firma con il Barcellona : Nikola Mirotic lascia l’NBA per tornare in Europa: l’ala montenegrina rinuncia alla free agency e firma con il Barcellona alla mezzanotte di oggi inizierà ufficialmente la free agency ma Nikola Mirotic ha deciso di chiamarsi fuori dal lotto dei giocatori senza contratto. Il cestista classe 91 lascia l’NBA per tornare in Europa, nuovamente nella Liga Spagnola: dopo 6 stagioni passate con la maglia del Real Madrid, l’ala serba ...

Mercato NBA – Kevin Durant e Kawhi Leonard insieme? Spunta l’incontro fra i due : KD interessato a 4 franchigie : Kevin Durant si è incontrato con Kawhi Leonard per parlare di un loro possibile trasferimento nello stesso team: KD intanto ascolterà 4 proposte da altrettante franchigie in quel di New York Alla mezzanotte di lunedì primo luglio aprirà i battenti la free agency NBA. Tutte le franchigie sono pronte a mettere in atto la propria strategia per portarsi a casa uno o più fra i migliori giocatori senza contratto per rinforzare i propri roster in ...

Mercato NBA – Kemba Walker ai Celtics - è questione di ore : niente maxi rinnovo dagli Hornets : Kemba Walker ad un passo dai Boston Celtics: il playmaker rompe con i Charlotte Hornets a causa del mancato maxi rinnovo Dal primo luglio aprirà ufficialmente il Mercato dei free agent ma già da qualche giorno sono iniziati a circolare i primi rumor interessanti. Kemba Walker è uno dei free agent più ricercati, un po’ per il ruolo da playmaker che fa gola a diverse franchigie importanti (Lakers e Celtics su tutte) un po’ per i 25.6 punti e ...

Mercato NBA – Warriors all-in su Klay Thompson! Proposto un maxi rinnovo : ecco i dettagli : Offerta mostruosa per Thompson da parte degli Warriors: Golden State non ha intenzione di lasciarsi scappare il cestista Dopo il ko nelle Finals di NBA contro i Toronto Raptors, i Golden State Warriors sono già al lavoro per il futuro del team. Il Mercato NBA infiamma l’estate 2019 tra importanti trasferimenti e tanti rinnovi. Gli Warriors, in particolar modo, puntano tutto sul rinnovo di Klay Thompson: la squadra di Golden State non ...

Mercato NBA – Lakers - LeBron e Davis incontreranno Kawhi Leonard : ma attenzione a Kyrie Irving… : I Los Angeles Lakers puntano Kawhi Leonard, con LeBron James ed Anthony Davis pronti ad un colloquio personale con la stella dei Raptors per convincerlo a trasferirsi in giallo-viola. Resta ancora caldo il nome di Kyrie Irving Grazie alle ultime mosse di Mercato, i Los Angeles Lakers hanno liberato 32 milioni di spazio salariale, utili per firmare un free agent al massimo salariale. Il sogno della franchigia giallo-viola sarebbe Kawhi ...

Mercato NBA – Knicks - pronto il piano B : se salta Durant è pronta l’offerta per DeMarcus Cousins : I New York Knicks puntano su Kevin Durant, ma se non ci dovesse essere l’accordo, la franchigia della ‘Grande Mela’ proverà ad offrire un ricco annuale a DeMarcus Cousins Fino a qualche settimana fa, i New York Knicks sembravano una delle squadre favorite a fare una scorpacciata dei migliori free agent, visto il grande spazio salariale liberato, da unire al possibile arrivo di Zion Williamson. L’infortunio di Kevin Durant, Kyrie Irving che ...

Mercato NBA – Boston Celtics su Kemba Walker per rimpiazzare Kyrie Irving : serve il sacrificio di Terry Rozier : Boston Celtics su Kemba Walker se Kyrie Irving deciderà di dire addio: per arrivare al playmaker degli Hornests la franchigia del Massachusetts dovrà rinunciare a Rozier La stagione dei Boston Celtics si è rivelata fallimentare. Dopo il trasferimento di LeBron James ad Ovest, la franchigia del Massachusetts era fra le principali accreditate a dominare la Conference, nonché a raggiungere le Finals al termine della postseason. I Celtics però ...

Mercato NBA – Houston Rockets su Jimmy Butler : Sign & Trade dai Sixers - ecco la trattativa : Houston Rockets su Jimmy Butler, pronta la Trade con i Sixers: Philadelphia sarebbe pronta al Sign & Trade pur di non perderlo a zero È bastata poco più di metà stagione a Jimmy Butler per diventare il leader dei Philadelphia 76ers, trascinandoli fino alla semifinale di Conference, prima che uno strepitoso Kawhi Leonard non ponesse fine al loro cammino. L’ex Chicago Bulls sarà free agent in estate e non intende fare sconti a nessuno: ...

Mercato NBA – J.R. Smith pronto all’addio ai Cavs : i Lakers monitorano la situazione : J.R. Smith verrà ceduto o tagliato dai Cleveland Cavaliers entro il 30 giugno: i Los Angeles Lakers attendono con attenzione l’evolversi della situazione Dopo un anno passato ai margini del roster, J.R. Smith si prepara a dire addio ai Cleveland Cavaliers. La guardia del New Jersey ha un contratto da 15 milioni di dollari con la franchigia dell’Ohio ma 13 dei quali sono garantiti solo se resterà in roster entro il 30 giugno. I Cavs ...

L'estate caldissima del Mercato NBA : Anche Kawhi Leonard è un “unrestricted free agent”. Dal 30 giugno, il Deus Ex Machina che ha portato per la prima volta i Toronto Raptors nel paradiso del basket, cioé al titolo Nba, è libero di firmare per la sua prossima squadra che dovrebbe essere ancora la prima franchigia non statunitense capace di aggiudicarsi il famoso anello, ma con un contratto superiore a quello da 21.3 milioni di dollari già abbozzato: si parla di un quinquennale ...