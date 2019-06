Giochi rinviati | sviluppatori felici - editoriale

eurogamer

(Di domenica 30 giugno 2019) "Migliorare la qualità dell'esperienza". "Ottimizzare il motore di gioco". "Ci serve più tempo". Sono alcune delle espressioni che hanno sempre affiancato, quasi in modo sistematico, gli annunci di rinvii e slittamenti delle date di uscita dei video. Ultimamente si sta facendo strada un'ulteriore ragione a giustificazione della decisione dell'editore: "Preservare l'equilibrio vita-lavoro". Cosa significa? Semplicemente che l'azienda ha preferito evitare di costringere i suoi dipendenti a sessioni di crunch intense, anche se ciò ha significato rinviare un gioco, un aggiornamento o un'espansione di settimane o mesi.Negli ultimi giorni abbiamo sentito questa esatta frase per Animal Crossing: New Horizons, che arriverà su Nintendo Switch nel 2020 mentre era programmato a fine 2019, e per la prossima patch di Destiny 2. In entrambi i casi, le parole usate sono state le medesime, a ...