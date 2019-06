É successo in TV - 30 giugno 1979 | Una valigia tutta blu VIDEO

È successo in TV – 28 giugno 1990 : Marco Columbro a Bellezze al Bagno (VIDEO) : Nell'estate 1990 la sigla della seconda edizione di "Bellezze al Bagno" in onda su canale5 è cantata da Marco Columbro: "E allora ditelo".#VeryNormalTRASH pic.twitter.com/Sihm1J2pqN— lallero (@see_lallero) June 16, 2019 E' il 28 giugno 1990, l'estate italiana non è fatta solo di mondiali ma anche di giochi e divertimento. Così a Bellezze al Bagno dopo una prima edizione condotta da Milly Carlucci (in una delle ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 25 giugno con il successo della Nazionale femminile : Ascolti tv la Nazionale femminile La partita delle Azzurre (che hanno battuto la Nazionale cinese per 2 a 0) in onda alle 18 su Rai 1 con il commento di Tiziana Alla e Patriza Panico in diretta dallo Stade de La Mosson di Montpellier è stata vista complessivamente da 3 milioni 963mila telespettatori pari al 30.8% di share: in pratica è stato il programma più visto della giornata. In particolare il primo tempo ha ottenuto un seguito di 3 milioni ...

È successo in TV - 27 giugno 2017 : la scomparsa di Paolo Limiti : Più che è successo in tv, oggi dovremmo (e dovrei) scrivere è successo alla tv. Questo perché oggi cogliamo l'occasione per ricordare Paolo Limiti, colui che ha vissuto la tv a 360°, l'ha condotta e l'ha prodotta portandola a livelli altissimi, di quelli che oggi riviviamo grazie a trasmissioni come Techetechete.Due anni fa Limiti moriva all'età di 77 anni dopo un lungo anno di sofferenze dovute a gravi problemi di salute. La notizia fu ...

È successo in TV - 26 giugno 2007 : Dal lago di Garda...Stasera mi butto (VIDEO) : Nasce nell'estate 1990 come programma d'intrattenimento di Rai 2 nella quale aspiranti comici provano a sfondare nel mondo della televisione proponendo sketch divertenti e battute ironiche che strizzano l'occhio al più comune cabaret: Stasera mi butto.Mai titolo fu più azzeccato dato che dei tanti partecipanti, alcuni di loro oggi sono affermati artisti del piccolo schermo e non solo. Giusto per citarne alcuni Max Giusti, Gianna ...

È successo in TV - 25 giugno 2012 : concerto per l'Emilia (VIDEO) : Il 20 e 29 maggio 2012 per gli Emiliani sono date che significano ferite ad una terra martoriata da un terremoto che ha portato via la vita di 27 persone. Questo non ha fermato la voglia di ripartire degli Emiliani e dell'Italia intera che si è unita e rimboccata le maniche per aiutare chi è stato colpito dal tragico sisma. Anche il mondo dello spettacolo e della musica si muove a favore di chi ha subìto il dramma del sisma di 7 anni fa.Per ...

È successo in TV - 23 giugno 2014 : Giovanni Floris conduce l'ultima puntata di Ballarò : Ballarò nasce il 5 novembre 2002 su Rai 3 grazie a un'idea di Paolo Ruffini e Giovanni Floris. Quest'ultimo è stato anche il conduttore del talk show politico più celebre dei primi anni 2000 fino al 23 giugno 2014, giorno della messa in onda su Rai 3 dell'ultima puntata della 12° edizione nonché dell'ultima conduzione del giornalista in Rai prima del suo divorzio dalla Rai.Nell'ultimo appuntamento i temi politici vengono affrontati insieme a ...

È successo in TV - 20 giugno 1991 : Cuando calienta el sol... (VIDEO) : La calda estate 1991 viene allietata da un varietà trasmesso su Rai 1 da due appuntamenti all'insegna della musica e del divertimento intitolato Cuando calienta el sol per la regia di Sergio Japino. E' suddiviso in due appuntamenti trasmessi rispettivamente il 20 e il 27 giugno di 28 anni fa ed è condotta da una coppia d'eccellenza: Raffaella Carrà e Gigi Sabani.Le particolarità che balzano subito all'occhio sono le due location scelte per il ...

È successo in TV - 19 giugno 2005 : Ilary e Totti convolano a nozze in diretta tv (VIDEO) : Non è solo il racconto di un matrimonio ma di un vero evento mediatico che ha coinvolto l'Italia intera il 19 giugno di 14 anni fa. Il binomio showgirl - calciatore allora riecheggiava a gran voce fra i salotti tv e i giornali di gossip, così Ilary Blasi e Francesco Totti diventano i protagonisti di un matrimonio speciale e atteso soprattutto dal piccolo schermo che si spinse fino alla diretta esclusiva della cerimonia.La basilica dell'Ara Coeli ...

È successo in TV - 18 giugno 2006 : Alba Parietti è Grimilde : È sì il nome della regina nemica di Biancaneve, ma è anche il nome della trasmissione condotta da Alba Parietti su Italia 1 il 18 giugno di 13 anni fa in prima serata: Grimilde. Anche l'impostazione scenografica dello studio per certi versi ricorda un suggestivo bosco di cristallo.La padrona di casa si trasforma anche in una graffiante confidente al servizio di donne del mondo dello spettacolo con le loro storie hanno scritto alcune delle ...

É successo in TV - 16 giugno 1989 : Loretta Goggi chiude Via Teulada 66 (VIDEO) : É il 16 giugno 1989, esattamente 30 anni fa chiudeva Via Teulada 66. No, ironicamente vi diciamo che non è solo un'indicazione stradale della storica via in cui è situato uno dei centri di produzione della tv pubblica, bensì il titolo di una trasmissione andata in onda su Rai 1 nella stagione televisiva 1988/1989 ed arriva dopo i successi di Pronto! Raffaella, Pronto! Chi gioca? e Pronto, è la Rai!. Era condotta da Loretta Goggi per la regia ...

É successo in TV - 15 giugno 2015 : si riunisce la coppia Rita dalla Chiesa/Fabrizio Frizzi per La posta del cuore : Il day-time estivo pomeridiano di Rai 1 4 anni fa vedeva un esordio e al contempo un gradito ritorno. La coppia formata da Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si riunisce in video dopo aver lavorato insieme al programma per ragazzi Pane e Marmellata tra il 1985 e il 1986 su Rai 2.Il titolo della trasmissione scelto appositamente per i due conduttori ricalca la più classica delle rubriche leggere e spensierate: La posta del cuore. Lo chiamano ...

É successo in TV - 14 giugno 2013 : Mara Venier lascia La Vita in diretta : La data di oggi, 14 giugno, coincide con l'ultima puntata de La Vita in diretta anno 2018/19, ma si collega anche all'ultimo appuntamento dell'edizione 2012/2013, l'ultima in cui al timone del programma era presente Mara Venier. Il suo rientro in Rai da conduttrice avvenne proprio grazie al programma del day-time pomeridiano della prima rete Rai 3 anni prima, nel 2010, al fianco di Lamberto Sposini prima e di Marco Liorni poi.Dopo 3 anni di ...

È successo in TV - 13 giugno 2011 : Italia 1 porta in prima serata la vita 'Tamarreide' : Chi è il tamarro? Colui che esprime la propria personalità nel modo più sfacciato che l'umano può conoscere. La cafonaggine è il suo punto di forza, pregio e difetto che non ha paura di mettere in mostra. È proprio questo il leit motiv di Tamarreide, il reality show estivo di Italia 1 al suo esordio il 13 giugno 2011 in prima serata.Il meccanismo semplice del programma segue le orme del celebre docu-reality Jersey Shore in onda su MTV: ...