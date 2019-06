Danilo Dolci e la disobbedienza civile nonviolenta | dagli anni ’50 ad oggi | “Fare presto

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019) Il 28 giugno– sociologo, poeta, educatore e attivista della nonviolenza italiana – avrebbe compiuto novantacinque. Nato a Trieste nel 1924, si era trasferito in Sicilia nei primiCinquanta. Tra Trappeto e Partinico, in provincia di Palermo, portò avanti una battaglia sociale per i diritti dei più poveri, attraverso gli strumenti dellae della lotta. Una storia che risulta ancoraattuale e più che dibattuto, a partire dai collegamenti con l’impegno delle organizzazioni non governative per salvare i migranti. Due giorni faavrebbe compiuto novantacinque. Di, invece, ne ha vissuti settantatré, tra scioperi, proteste nonviolente, digiuni e progetti di partecipazione dal basso. Con un metodo preciso: non osservare dall’alto il degrado generale, ma entrarci, partecipare per comprendere. Alla ...

