Caldo | uomo muore in spiaggia per malore a Sanremo

Milano - un uomo è morto vicino alla stazione Centrale/ Malore dovuto al gran Caldo? : A Milano è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di circa 60/70 anni, nei pressi della stazione Centrale: forse un Malore per il caldo

Germania - ondata di Caldo eccezionale : uomo si chiude nudo nel frigo di un supermercato : Un’ondata di caldo eccezionale sta colpendo in questi giorni la Germania, con la colonnina di mercurio che sfiora i 40 gradi. E così, la gente si sta attrezzando con i più svariati rimedi, come un uomo che si è chiuso completamente nudo in un frigo del reparto surgelati di un supermercato nel Nord Reno-Westfalia. Il gesto del 32enne, forse appunto spinto dalla voglia di trovare refrigerio dall’afa, non è sfuggito ai diversi avventori del ...

