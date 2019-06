Calciomercato Sassuolo | ufficiale l’arrivo di Sala dall’Inter | Cisco in prestito al

Calciomercato - le notizie di oggi – Novità Joao Pedro - Sassuolo - Gervinho e tutte le altre trattative : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Joao Pedro, COLPI Sassuolo, NOVITA’ Gervinho – Il Calciomercato non dorme mai. Joao Pedro è destinato a lasciare il Cagliari. Sul centrocampista c’è l’Atalanta che è molto vicina ...

Calciomercato - le ultime trattative : Joao Pedro lascia il Cagliari - doppio colpo Sassuolo - via Gervinho : Il Calciomercato non dorme mai. Joao Pedro è destinato a lasciare il Cagliari. Sul centrocampista c’è l’Atalanta che è molto vicina alla chiusura. Come riporta Sky Sport, l’accordo è in dirittura d’arrivo per 8 milioni più il cartellino di Federico Mattiello. Dopo cinque stagioni tra alti e bassi, dunque, Joao Pedro è destinato a lasciare l’isola per volare in Champions League. doppio colpo per il Sassuolo di ...

Calciomercato - le ultime trattative : un centrocampista per il Cagliari - i nomi per Lecce - Bologna e Lazio e lo scambio tra Sassuolo e Spal : Calciomercato – Il mercato entra nel vivo. Tante squadre attive in queste ore. Il Cagliari lavora soprattutto per il centrocampo: Rog del Napoli può arrivare in prestito, ma occhio anche al Parma; Traoré, preso dalla Juventus, può arrivare a titolo temporaneo, dopo l’ottimo finale di stagione con l’Empoli; il nome più vicino è quello di Valzania. Dopo la stagione a Frosinone, il centrocampista è tornato all’Atalanta ...

Calciomercato Serie B e Serie C - attivissimo l’Empoli : tre contropartite dal Sassuolo per Caputo - bene il Pescara : Non solo il Calciomercato in Serie A, tante notizie anche per quanto riguarda Serie B e Serie C. Ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. E’ il Sassuolo la squadra più vicina a Caputo, tre contropartite all’Empoli del tecnico Bucchi: Bandinelli, Ricci e Dall’Orco, sempre l’Empoli su Dezi e Stulac del Parma, per l’attacco i nomi sono quelli di Mancuso e Ceravolo. Il Pescara ha con il Napoli ...

Calciomercato Inter – La società nerazzurra incontra il ds del Sassuolo : nel mirino c’è Stefano Sensi : L’Inter mette nel mirino Stefano Sensi: incontro a Milano tra i dirigenti nerazzurri ed il ds del Sassuolo L’Inter lavora sodo per mettere su la squadra perfetta per Antonio Conte: il club nerazzurro sembra muoversi verso una direzione ben precisa, che mira a portare a Milano Stefano Sensi. Il giocatore del Sassuolo è infatti nel mirino dell’Inter, i cui dirigenti, in compagnia di Antonio Conte hanno incontrato il ds ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative – Il Sassuolo ci prova per Simeone - gli obiettivi delle neopromosse : Calciomercato Serie A – Non solo le big e i soliti nomi importanti, con il Napoli tra Koulibaly e James Rodriguez, l’Inter su Lukaku e la Juve su Pogba, ma anche le medio piccole del nostro campionato si muovono in vista della prossima stagione. Il colpaccio importante, in attacco, lo vuole fare il Sassuolo: secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport odierna, i neroverdi sarebbero sulle tracce del ‘cholito’ ...

Calciomercato Juventus - giro di affari con Sassuolo ed Empoli : coinvolti Demiral e Traoré : Calciomercato Juventus – I bianconeri sono alla ricerca di profili giovani da inserire in organico già dalla prossima stagione o da acquistare e girare in prestito. In quest’ottica vanno visti gli interessamenti per Demiral del Sassuolo e Traoré dell’Empoli. Il difensore turco, classe ’98, si può definire praticamente un nuovo acquisto della Juventus. Il centrale è stato visionato direttamente da Fabio Paratici in ...

Calciomercato Sassuolo - torna Boateng : il ghanese non verrà riscattato dal Barcellona : Calciomercato Sassuolo – Kevin Prince Boateng non sarà riscattato dal Barcellona e farà così ritorno al Sassuolo. Il centrocampista ghanese non ha convinto i blaugrana. Trasferitosi a gennaio in prestito, Boateng ha giocato solo 123 minuti con la maglia del Barcellona. Ora per Boateng si aprono diverse ipotesi: il ghanese potrebbe rimanere al Sassuolo con un progetto serio ed entusiasmante che possa rilanciarlo, con De Zerbi che ...

Calciomercato Sassuolo - inserimento per Caprari : Calciomercato Sassuolo – Il Sassuolo ha risolto la prima situazione per la prossima stagione, in panchina è stato confermato il tecnico De Zerbi, si tratta di un tecnico molto bravo che ha deciso di posticipare il grande salto, sarà nuovamente l’allenatore dei neroverdi. Tecnico e dirigenza sono al lavoro in vista del campionato e stanno valutando le strategie sul fronte mercato, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di ...