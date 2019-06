Borderlands 3 | Gearbox discute di endgame e DLC

Borderlands 3 non deluderà le aspettative - Gearbox fa il punto sulla durata : A distanza di sette anni dall'ultima release di un capitolo principale della serie, Borderlands 3 si appresta a riaprire le danze sparacchine per quanto concerne il brand targato Gearbox. Un ritorno sulle scene assolutamente atteso dalla community dei videogiocatori, che smaniano nell'attesa di potersi tuffare nuovamente nelle lande post apocalittiche che da ormai un decennio rappresentano il tratto distintivo della saga. L'E3 2019 è stato ...

Borderlands : il produttore esecutivo di Gearbox - John Vignocchi lascia lo studio : A pochi mesi dall'uscita di Borderlands 3, John Vignocchi, produttore esecutivo di Gearbox, ha annunciato il suo addio allo studio.Il veterano del settore dei giochi ha annunciato attraverso Twitter di aver lasciato lo studio per rincorrere il "lavoro dei suoi sogni"."lasciare la compagnia è stata una delle decisioni più difficili che ho dovuto prendere e non l'avrei fatto se non fosse stato per l'amore e il sostegno di tutti i membri", riporta ...

Borderlands 3 : il doppiatore originale di Claptrap descrive l'aggressione subita da Randy Pitchford - CEO di Gearbox : David Eddings, doppiatore originale di Claptrap, ha dichiarato la scorsa settimana di non tornare a doppiare Borderlands 3 a causa di una disputa tra lui ed il CEO di Gearbox Randy Pitchford.Indubbiamente questa notizia ha reso molti fan scontenti, ma dietro questo addio c'è ben altro. Il motivo principale per cui Eddings non sarà tra i doppiatori di Borderlands 3 sta nel fatto che Gearbox non avrebbe pagato alcuni diritti. Tuttavia i due si ...

Borderlands 3 : il nuovo corso di Gearbox Software : A poco più di una settimana dal lancio ufficiale del gameplay di Borderlands 3, il nuovo capitolo della già collaudata saga ideata dalla Gearbox Software e disponibile grazie a 2K Games a partire dal prossimo 13 settembre per PC, PS4 e XboxOne, sono cominciate a circolare in rete notizie e dichiarazioni che danno un’idea delle caratteristiche del lavoro appena compiuto e di alcune controversie che l’hanno accompagnato. Stando al ...

Borderlands 3 : il doppiatore di Claptrap aggredito da Randy Pitchford? Ecco la risposta di Gearbox : Borderlands 3 è ormai realtà e tra qualche mese arriverà su PC e console. Tuttavia, negli ultimi giorni, un'aspra diatriba ha catturato l'attenzione: stiamo parlando della polemica scoppiata tra il CEO di Gearbox, Randy Pitchford e il doppiatore originale di Claptrap, David Eddings che, come saprete, non presterà la sua voce al famoso robot nel nuovo capitolo della serie.Nella giornata di ieri, è arrivata un'accusa piuttosto pesante da parte del ...

Borderlands 3 : il doppiatore originale di Claptrap ha svelato di essere stato aggredito dal CEO di Gearbox - Randy Pitchford : Sembra che la lite tra Randy Pitchford, CEO di Gearbox e David Eddings, doppiatore di Clpatrap, il robot presente nella serie di Borderlands, non abbia ancora una fine.Eddings ha recentemente rivelato di aver rifiutato l'opportunità di dare voce a Claptrap in Borderlands 3 quando ha saputo che non gli verranno offerti i diritti d'autore per il lavoro passato."Ho avuto molti sentimenti contrastanti quando ho chiesto di riprendere il ruolo di ...

Microtransazioni in Borderlands 3 : arriva la difesa del CEO di Gearbox dopo le recenti polemiche : Come probabilmente saprete, Borderlands 3 non presenterà loot box, ma includerà Microtransazioni.I fan hanno reagito alla notizia e hanno accusato Gearbox di poca chiarezza sull'argomento. Ne è scaturita una polemica, poiché, secondo alcuni, il CEO Randy Pitchford avrebbe negato la presenza di Microtransazioni, segnala Wccftech.Le Microtransazioni in Borderlands 3 saranno valide solamente per oggetti cosmetici e su Twitter il CEO è intervenuto ...

Borderlands 3 : il CEO di Gearbox definisce "acido e seccato" il doppiatore originale di Claptrap : Borderlands 3 si è trovato coinvolto in una polemica legata al personaggio di Claptrap e ora Randy Pitchford, CEO dello sviluppatore Gearbox Software, ha definito David Eddings, l'originale doppiatore del famoso robot, come "acido e seccato" in relazione alle notizie che non tornerà per il prossimo capitolo.Tutto è iniziato quando lo stesso Eddings confermò su Twitter che non riprenderà il ruolo di Claptrap in Borderlands 3 dopo il grande evento ...

Borderlands 3 e i boss di fine livello - Gearbox punta forte su scontri epici : L'evento dei giorni scorsi dedicato a Borderlands 3 ha sostanzialmente aperto in via ufficiale la marcia d'avvicinamento alla release del titolo, fissata per gli ultimi giorni dell'estate 2019. Un ritorno assolutamente gradito quello della saga, con Gearbox che è chiamata a soddisfare le aspettative di una community che, capitolo dopo capitolo, è stata abituata a grandi cose sotto il profilo contenutistico. Lo studio di sviluppo questo lo sa ...

Borderlands 3 : Gearbox ha preso spunto da streamer e influencer per creare i cattivi del gioco : I nuovi cattivi all'interno di Borderlands 3 non saranno come Handsome Jack o una multinazionale come Hyperion. Avranno invece il volto di due gemelli, Troy e Tyreen Calypso che presiedono uno strano culto di fanatici chiamati "Children of the Vault".Attraverso un'intervista a GameSpot, Randy Varnell, produttore responsabile della narrazione, ha svelato qualcosa di più sulla coppia malvagia."Conosciamo tutti degli streamer che sono molto, molto ...

Borderlands 3 : Gearbox ha preso spunto dagli streamer ed influencer per creare i cattivi del gioco : I nuovi cattivi all'interno di Borderlands 3 non saranno come Handsome Jack o una multinazionale come Hyperion. Avranno invece il volto di due gemelli, Troy e Tyreen Calypso che presiedono uno strano culto di fanatici chiamati "Children of the Vault".Attraverso un'intervista a GameSpot, Randy Varnell, produttore responsabile della narrazione, ha svelato qualcosa di più sulla coppia malvagia."Conosciamo tutti degli streamer che sono molto, molto ...