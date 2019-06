Paola Caruso, in Sardegna con il figlio, attacca l'ex sui social

Qualcuno le chiede della nonna paterna e lei risponde decisa: "È proprio per colpa della nonna paterna che mio figlio non ha un padre che schifo. Certe cose non si possono recuperare, un dolore così profondo non si sanerà mai". Ma la ruota gira, le fa notare un fan e lei coglie l'occasione per far sapere che potrebbero esserci conseguenze per l'ex compagno che del figlio non ha voluto saperne niente: "Non vedo l'ora che gli arrivi il conto e sarà molto molto salato". Intanto lei, che in Sardegna si mostra felice e raggiante insieme al suo Michelino, sempre sui social confessa di non essere in cerca di un nuovo amore: "Mi dedico a mio figlio non a uomini che poi ci abbandonano".