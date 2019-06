Il creatore di Limbo teme che la sua prossima opera passerà inosservata

eurogamer

(Di sabato 29 giugno 2019) E' passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto notizie di Somerville, collaborazione tra il co-fondatore di Playdead Dino Patti e l'animatore di Hollywood Chris Olsen.Come riporta Eurogamenr.net, Patti nel 2017 aveva segnalato come la fine fosse in vista per il progetto. Ebbene, parlando con Gamelab in questi giorni, egli ha anche riportato qualche aggiornamento sulla questione.Somerville lascia senza fiato, racconta Patti a Gamelab, soprattutto ora che che il team di sviluppo è stato modificato. "Stiamo contrattando con alcuni importanti stakeholder per ottenere la giusta visibilità quando usciremo. Ci sono così tanti giochi in uscita al momento, e così tanti bei giochi, penso che sia davvero importante fare alcune offerte che ti diano una certa visibilità".Leggi altro...

