Giorgetti: flat tax si vuole fare o no?

"Vogliamo capire se latax e la riforma fiscale si possonoo no. Se rimandare la procedura di infrazione a settembre è un escamotage per poi portarci in un terreno dove queste riforme non si possono più, allora non ci sta bene". Così il sottosegretario alla presidenza Consiglio,"L'importante -ha aggiunto- è evitare la procedura di infrazione chiarendo esattamente qual era il programma di governo senza infingimenti", aggiunge. Governo tecnico? "Sarebbe una disgrazia per il Paese-dice-Lega voterebbe no".(Di sabato 29 giugno 2019)