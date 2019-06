Formula Uno: pole Leclerc in Austria

La Ferrari di Charlespartirà davanti a tutti nel Gp di. Il 22enne monegasco, che già nelle prove libere aveva realizzato il miglior tempo, precede la Mercedes di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen.Solo quarto crono per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Quinto tempo per Magnussen che però,a causa della penalizzazione, partirà al decimo posto. Sfortunato Vettel che, a causa di problemi alla sua Ferrari,non può scendere in pista nella Q3. L'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi partirà settima.(Di sabato 29 giugno 2019)