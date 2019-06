Ex Ilva | Conte | “L’immunità penale era un privilegio che il Parlamento ha eliminato”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2019) L’immunitàgarantita ai commissari diè “un” e come tale “il, che è sovrano, lo ha eliminato“. Parola del premier Giuseppeche in conferenza stampa al G20 di Osaka prende posizione sullo scontro tra il suo vice Luigi Di Maio e ArcelorMittal, la società diventata proprietaria dello stabilimento siderurgico tarantino. Un tema che ha diviso la stessa maggioranza, visto che Matteo Salvini ha più volte chiesto “garanzie” sul fatto “che non si stia mettendo a rischio 15mila posti di lavoro”, irritando il capo politico M5s che ha replicato: “Danneggia la trattativa”. Divergenze tra Lega e Cinquestelle che restano. Oggi da una parte infatti il Guardasigilli Alfonso Bonafede ribadisce che per l’ex“non ci sarà l’impunità, perché non c’è nessuno che può pensare di lavorare sottraendosi ...

