Timmermans in pole position per guida Commissione Ue

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il socialista olandese Fransalladellaeuropea, il popolare tedesco Manfred Weber presidente dell'Europarlamento e il francese Francois Villeroy de Galhau alla Bce: questo, secondo il Financial Times online, il possibile compromesso su cui si starebbe lavorando per far uscire dall'impasse il negoziato in corso sui top job Ue. L'ipotesi su cui si tratta anche a margine del G20 di Osaka, avverte il giornale, potrebbe pero' cadere soprattutto se incontrasse l'opposizione del gruppo di Visegrad.

