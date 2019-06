gossipetv

(Di venerdì 28 giugno 2019)Ventura parla dei progetti futuri in tv e suconfessa: “Mi manca molto”Ventura, intervistata da Gay.it, ha fatto un po’ il punto della sua situazione professionale. Reduce dall’esperienza al timone di The Voice of Italy 2019, che l’ha resa contenta e soddisfatta, ha rilasciato alcune interessantissime dichiarazioni sul suo futuro … L'articolo: lapere lesuproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Simona Venutura: la nostalgia per Temptation Island e le belle parole su Bisciglia -