Sergio Vessicchio colpisce ancora | “Calcio femminile è una bufala | i calciatori con la

(Di venerdì 28 giugno 2019), telecronista e giornalista campano, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città”, condotta da Emanuela Valente.è finito al centro delle polemiche per aver insultato il guardalinee Annalisa Moccia colpevole, secondo lui, di essere un arbitro donna che dirigeva una gara maschile. Il telecronista ha rincarato la dose con nuove dichiarazioni shock e sessiste, parlando del Mondialedi calcio, ma non solo. Sul Mondiale di calcio. “Il calcioè una. È una fake news continua. I tg e i giornali continuano a sottolineare record di ascolti, ma quale record! Le donne che giocano a calcio non le guardano nemmeno gli uomini più malati. Vogliono indirizzare la gente verso questo sport. Le calciatrici sono brutte, sono dei maschi. Non ho visto nemmeno una partita e non lo farò. Il calcio ...

CapitanSkriniar : RT @SergVessicchio: IL CALCIO FEMMINILE É UN COVO DI LESBICHE ALTRO CHE MONDIALI E PRESE PWR IL CULO di Sergio Vessicchio - JandMilano : RT @SergVessicchio: IL CALCIO FEMMINILE É UN COVO DI LESBICHE ALTRO CHE MONDIALI E PRESE PWR IL CULO di Sergio Vessicchio - artefatti : L'imbecille ritrovato, il sequel -