ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) FQ Magazine Pupo: “Sono stato innamorato di una ragazza lesbica e non ho mai escluso che una parte di me fosse gay” Mai come quest’anno il panorama dei tormentoni italiani è stato così affollato. L’ultimo ad arrivare, in ordine cronologico, è stato Max Pezzali con “Welcome To Miami (South Beach”). Ma la lista si allunga, grazie anche ai personaggi televisivi che non stanno di certo a guardare. Ecco che arriva all’appello laDe. Da sempre appassionato di musica, ha anche condotto il Summer Festival su Canale 5, ora la arriva la sfida vera: lottare con il singolo “All You Can Eat” per il titolo di tormentone estivo 2019. Non è da solo. Infatti il neo cantante ha inciso assieme al duo indie Legno. Sono proprio i due misteriosi musicisti indie, hanno il ...

FQMagazineit : La Iena scatenata all’All You Can Eat. Nicolò De Vitiis a FQMagazine: “Con una storia d’amore in salsa indie lotto… -