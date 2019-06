Ford | legami più stretti con Vw e un nuovo assetto in Europa Ecco i piani

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Da un lato il consolidamento della partnership con Volkswagen; dall’altro il ridimensionamento della propria presenza europea: è zeppa di impegni la “to do list” di, pronta a razionalizzare le proprie attività per guardare più concretamente alle sfide tecnologiche del futuro ma anche per far meglio quadrare i conti. Così, il prossimo 11 luglio, la marca dell’Ovale Blu si incontrerà con i membri del consiglio di sorveglianza di Volkswagen per ampliare ulteriormente una collaborazione già in essere per quanto concerne i venturi veicoli commerciali e pick-up: i primi su base comune nasceranno nel 2022. Sul tavolo dei due colossi dell’automotive si discute, nemmeno a dirlo, di tecnologia di guida autonoma e auto elettrica. Il fine comune, anche questo facilmente comprensibile, è condividere gli onerosi costi di ricerca e sviluppo a tutto vantaggio dell’agognata redditività. ...

