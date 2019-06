Calciomercato | dalla Francia | riunione segreta per Griezmann al Barcellona

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Dalla Spagna : James vuole l'Atletico! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: le Ultime notizie in casa campana. Dopo il colpo Manolas si cerca di chiudere per Veretout. Ipotesi di rinnovo per Fabian Ruiz.

Calciomercato - dalla Serbia : Milinkovic-Savic sarebbe vicino al Psg : Uno degli uomini più desiderati degli ultimi anni di Calciomercato, Sergej Milinkovic-Savic, in queste ultime ore sarebbe molto vicino a vestire la maglia del Paris Saint Germain. Secondo quanto raccolto dal portale serbo sport.blic, quotidiano molto legato alle vicende dei propri connazionali, i campioni di Francia sarebbero disposti a versare una cifra vicina agli 80 milioni di euro nelle casse della Lazio per accaparrarsi il talentuoso ...

Calciomercato - dalla Bosnia : Mandzukic possibile obiettivo della Lazio : Una notizia bomba che rimbalza nelle ultimissime ore di questo Calciomercato partito un po' in sordina. Uno dei fedelissimi di Max Allegri, Mario Mandzukic, con il quale il tecnico livornese ha impostato molti dei successi di quest'ultimo vincente ciclo bianconero, sarebbe l'indiziato numero uno per guidare l'attacco della Lazio del prossimo anno. Effetto Sarri Nei giorni scorsi vi avevamo parlato del possibile addio del croato a seguito ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : riscattato Orsolini dalla Juventus : Calciomercato Bologna – E’ arrivata anche l’ufficialità: Riccardo Orsolini è stato riscattato dalla squadra emiliana. Il club bianconero manterrà un’opzione di riacquisto sul calciatore, fissato intorno ai 22,5 milioni e nell’ambito della cessione dell’azzurrino approderà a Torino il difensore Hamza El Kaouakibi, di rientro a Casteldebole dal prestito alla Pistoiese e che andrà a rinforzare la squadra ...

Calciomercato estero : Favre rinnova col Dortmund - Muller rifiuta maxi offerta dalla Cina : Calciomercato estero – In primo piano Bundesliga e Premier League. Per un tecnico che rinnova ce n’è uno che rischia di andar via. Muller invece non ha alcuna intenzione di spostarsi dall’Europa. BORUSSIA, rinnova TECNICO Favre – Lucien Favre ha prolungato il suo contratto con il Borussia Dortmund fino alla fine della stagione 2020-2021. Lo ha comunicato il club tedesco. Il 61enne allenatore svizzero è arrivato la ...

Calciomercato Napoli - dalla Spagna : “Albiol a un passo dal Villareal” : Dopo sei stagioni nella città partenopea, potrebbe concludersi l’avventura di Raul Albiol con la maglia del Napoli. A darne notizie è ‘Marca’, secondo cui il difensore sarebbe ad un passo dal Villareal. Per il quotidiano iberico, il club spagnolo sarebbe pronto a versare la clausola rescissoria di 4 milioni, ‘interrompendo’ difatti la coppia centrale (con Koulibaly) che per tanti anni ha fatto le fortune degli ...

Calciomercato - panchine bollenti : Fonseca a un passo dalla Roma - Mihajlovic resta a Bologna : Se ne parlava da giorni ora è ufficiale: Sinisa Mihajlovic e il Bologna vanno avanti. Nelle ultime settimane l' allenatore serbo era stato accostato anche a Juve, Lazio e Roma: rumors allontanati dopo i primi contatti con il club felsineo, che ha premiato il miracolo sportivo compiuto da Sinisa con

Calciomercato Juventus - dalla Francia : Marcelo via dal Real - bianconeri attenti : Calciomercato Juventus – Il suo nome era stato accostato ai bianconeri tanti mesi fa, ma poi la cosa è finita lì. Adesso Marcelo potrebbe tornare di moda in casa Juve. dalla Francia, infatti, scrivono che il terzino potrebbe andar via qualora dovesse arrivare (come sembra) Mendy. E’ l’Equipe a riferire di questa possibilità, spiegando come il brasiliano potrebbe trovare poco spazio con l’arrivo del laterale francese ...

Calciomercato Brescia – Si pensa in grande - tutti i nomi : dalla situazione Tonali ai sogni : Calciomercato Brescia – Il Brescia, tornato in Serie A dopo 8 anni, è già al lavoro per regalare a Corini o a chi per lui una squadra all’altezza della categoria. Da verificare, innanzitutto, la questione legata a Sandro Tonali. Il nome del talentuoso centrocampista è ormai sulla bocca di tutti e sulle agende dei top club italiani, su tutti l’Inter. Cellino ha tutta l’intenzione di provare a trattenere Tonali e ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...

Calciomercato Juventus - dalla Germania : Borussia Dortmund sulle tracce di Mandzukic : Importante notizia di Calciomercato che rimbalza dalla Germania. Stando a quanto riporta la ‘Bild‘, il Borussia Dortmund non ha intenzione di fermarsi agli acquisti di Schulz, Brandt e Hazard. I gialloneri puntato l’attaccante della Juventus Mario Mandzukic. Nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2021, il croato potrebbe cambiare aria. Il consulente Matthias Sammer spinge per questa opzione, anche se il ...

Calciomercato : Robben lascia il Bayern a parametro zero - ma ha già una proposta dalla Premier… : Arjen Robben ha già annunciato il proprio divorzio con il Bayern Monaco, il calciatore olandese potrebbe finire in Premier Il contratto di Arjen Robben con il Bayern Monaco scadrà tra un mese e non verrà rinnovato come annunciato dal club tedesco. Il mancino olandese però ha già sul tavolo una proposta non da poco, giunta sul suo tavolo dalla Premier League. Il Leicester City si è infatti fatto avanti per accogliere Robben a parametro zero ...

Calciomercato Inter - bomba dalla Spagna : offerta monstre per Neymar! : dalla Spagna, una vera e propria bomba viene lanciata in riferimento al Calciomercato dell’Inter: secondo il quotidiano “Don Balon”, infatti, i nerazzurri starebbero pensando ad un’offerta monstre per l’asso di PSG e Nazionale brasiliana Neymar. Notizia chiaramente da verificare, in quanto potrebbe anche trattarsi di “fantacalcio”, ma qualora ci fosse anche un minimo fondo di verità si potrebbe ...

Calciomercato Juve - chiamata dalla Premier : “La squadra migliore in Italia” : Calciomercato Juve – Nuove “dichiarazioni d’amore” per la Vecchia Signora arrivano dalla Premier League. Emerson Palmieri, terzino sinistro del Chelsea, accostato a più riprese alla Juventus nella scorsa estate di mercato, ha parlato proprio dei bianconeri nella serata di ieri, dopo la vittoria ai rigori contro l’Eintracht Francoforte, che ha qualificato i Blues alla finale […] More