Astronomia | un “Vortice” in technicolor per il telescopio spaziale Spitzer

meteoweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) Si trova a circa 23 milioni di anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione dei Canes Venatici, e il suo look, che ricorda un turbine, le ha fatto guadagnare il simpatico nickname di Galassia Vortice (Whirlpool Galaxy): si tratta di Messier 51, galassia immortalata daldella Nasa, che ha lavorato in tandem con un ‘collega’ di terra, ubicato presso l’osservatorio di Kitt Peak (Arizona). Il frutto della loro fatica è un set di quattro immagini, realizzato nell’ambito del progetto Sings (Infrared Nearby Galaxies Survey). Messier 51, in realtà, è costituita da una coppia di galassie, che si stanno tirando e distorcendo per effetto della reciproca attrazione gravitazionale, ed è classificata anche come Ngc 5194/5195. Il quartetto di immagini – spiega Global Science – consente di evidenziare le varie caratteristiche dell’oggetto ...