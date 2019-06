A un passo dall' intesa

A bordo della Sea Watch : "Sono a un passo dalla pazzia collettiva - fateli scendere" : Sotto il sole cocente di Lampedusa, protetti solo da un tendalino che nulla può contro il caldo atroce che annebbia la vista. Accampati sul pontile, i quaranta migranti che da più di due settimane vivono sulla Sea Watch non capiscono perché non li facciano sbarcare. Sono avviliti: vedono di fronte a loro Lampedusa, quasi possono afferrarla con la mano. L’incomprensione alimenta la disperazione, che aumenta ogni ...

Giochi Europei di Minsk – Bacci chiude a un passo dalla finale nella 3 posizioni : Lorenzo Bacci ad un passo dalla finale nella 3 posizioni ai Giochi Europei di Minsk Quinta giornata di gare ai Giochi Europei di Minsk: in gara oggi gli atleti nella carabina libera 3 posizioni uomini. Lorenzo Bacci (Fiamme Oro) ha disputato una buona gara di qualificazione ma il punteggio non è stato sufficente per accedere alla finale (1171). La competizione è stata vinta dal russo Sergey Kamensky (461.6). Al secondo posto si è piazzato ...

Il Segreto - trame spagnole : Elsa fa credere ad Antolina di essere ad un passo dalla morte : Nelle puntate della serie televisiva spagnola Il Segreto, che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su “Antena 3” il 24 e il 25 giugno, Elsa Laguna ha fatto cadere la smaschera di Antolina. La sorella del defunto Jesus le ha teso un tranello per smascherarla dopo che l’ex ancella ha fatto credere a tutti gli abitanti di essere cambiata. La Ramos è uscita allo scoperto dopo aver ricevuto il consenso dal falegname per prendersi cura della ...

Walter Nudo faccio un passo indietro dalla televisione italiana : Walter Nudo dice addio alla televisione: «Dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la possibilità, in tutti questi anni, di far parte della loro famiglia» fa sapere attraverso il suo staff. «In questi ultimi anni – continua Walter Nudo nella nota diffusa attraverso le agenzie, mi sono sempre più allontanato da una televisione che condividevo sempre ...

Juventus : Cancelo sarebbe ad un passo dall'addio - direzione Manchester City : Questa settimana la Juventus potrebbe mettere a segno alcune operazioni di mercato in entrata, ma anche in uscita. Infatti, se nelle ultime ore Fabio Paratici è stato soprattutto alle prese con l'affare Matthijs De Ligt, al contempo non ha tralasciato le altre piste. Di conseguenza, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la cessione di Joao Cancelo. La Juve ha ormai deciso di privarsi del portoghese, anche se alcuni tifosi sono un po' ...

Walter Nudo - annuncio choc : «Mi ritiro dalla tv - è ora di fare un passo indietro» : Walter Nudo dice addio alla televisione. Operato al cuore nell'aprile scorso Walter Nudo dice addio alla tv: «dopo 24 anni è arrivato il momento di fare un passo indietro dalla...

Manifestazione sindacale nazionale Reggio Calabria : dalle parole ai fatti per riportare la Calabria al passo con le Regioni del Nord : Una bella e partecipata Manifestazione sindacale che ha registrato anche la presenza del segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, del

Europei U21 - l’Italia batte il Belgio 3-1 ma è a un passo dall’eliminazione. Spagna in semifinale : l’Italia il suo dovere lo fa, battendo agevolmente un piccolo Belgio a Reggio Emilia, ma potrebbe non bastare. Se una speranza di qualificarsi alle semifinali dell’Europeo under 21 e alle Olimpiadi di Tokyo c’è ancora, è, però traballante, perché appesa ai risultati degli altri e con fattori di rischio non piccoli. A qualcuno, nello specifico Franc...

Iran - a un passo dalla guerra : "dirottato" anche il volo Alitalia - la mossa delle compagnie aeree : A un passo dalla guerra. Dopo gli attacchi alle petroliere nello stretto di Hormuz e dopo l’abbattimento di un drone spia americano da parte dei pasdaran Iraniani, diverse compagnie aeree hanno deciso di evitare di volare su Teheran e sui cieli di tutto l'Iran. Rotte modificate, insomma, pur di evit

Temptation Island – Chi è Jessica Battistello? Dal ‘no’ ad un passo dall’altare all’isola delle tentazioni [GALLERY] : Chi è Jessica Battistello? La bella ragazza, fidanzata di Andrea, che mette alla prova il suo amore a Temptation Island dopo aver annullato il matrimonio ad un passo dall’altare Il conto alla rovescia sta per terminare: inizia lunedì 24 giugno l’edizione 2019 di Temptation Island. Le coppie che si metteranno alla prova sono state svelate nei giorni scorsi e hanno già attirato l’attenzione di tutti i fedelissimi spettatori ...

Usa-Iran a un passo dallo scontro : «Abbattuto drone spia americano» : Teheran e Washington a un passo dallo scontro: «Abbiamo abbattuto un drone spia americano colpevole di aver violato il nostro spazio aereo». La notizia esplode come una bomba al centro...

Almeno quattro Huawei ad un passo dall’aggiornamento con EMUI 9.1 : in Asia entro una settimana : Emergono proprio in queste ore alcune buone notizie per tanti utenti che hanno deciso di acquistare uno smartphone Huawei negli ultimi mesi, in riferimento a quanto è trapelato a proposito dell'aggiornamento EMUI 9.1. Il produttore coreano, dopo aver assicurato questo pacchetto software ad un device non certo di fascia alta come Huawei P20 Lite (non esente da problemi, secondo quanto vi ho riportato negli ultimi giorni), si appresta a fare lo ...

Ad un passo dalla beta pubblica di iOS 13 : tutte le novità della beta 2 per sviluppatori : A quando la beta pubblica di iOS 13 disponibile dunque per gli user che decideranno di partecipare appunto alla fase sperimentale del firmware Apple? Non manca molto alla sua distribuzione considerando che in queste ore è stata rilasciata la beta 2 destinata agli sviluppatori. Quest'ultima rappresenta un aggiornamento software molto più maturo e completo, con delle novità da non sottovalutare appunto. Come dichiarato ad inizio mese alla ...

Totti al passo d’addio dalla Roma - lunedì conferenza al Coni : Ha deciso di dimettersi, di lasciare la Roma, che e' stata casa sua, ma che ultimamente, smessi gli scarpini e indossate giacca e cravatta, non sentiva piu' tale. Francesco Totti spieghera' lunedi' i motivi che lo spingono a troncare il rapporto trentennale coi colori giallorossi. Lo fara' con una conferenza stampa convocata al Salone d'onore del Coni, lontano quindi da Trigoria ma a due passi dallo stadio Olimpico. E lo fara' proprio nel giorno ...