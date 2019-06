Pentathlon | Finali Coppa del Mondo Tokyo 2019 | azzurri in difficoltà nei ranking round di

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Scattate acon idi scherma delle prove individuali (che mettono in palio un pass per le Olimpiadi del prossimo anno) ledideldimoderno, che vedono al via cinque: dopo la prova odierna nella gara maschile 12° Riccardo De Luca e 24° Pier Paolo Petroni, mentre nella competizione femminile 17° posto pari merito per Elena Micheli ed Alice Sotero, mentre è 20ma Alessandra Frezza. Gran prova al femminile per la lituana Laura Asadauskaite, che con 262, punti scappa via in testa, mentre restano in scia soltanto la russa Anna Buriak e la transalpina Elodie Clouvel, che pagano una botta di ritardo e si attestano a quota 256. Molto simili tra loro le prestazioni delle azzurre: 17° posto ex-aequo per Alice Sotero ed Elena Micheli, a quota 202 (17 assalti vincenti), mentre insegue ad una stoccata Alessandra Frezza, con 196. Nella ...

