Il potente video di God Control di Madonna è un manifesto pulp contro le armi libere

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Ildi Goddiè molto più che una semplice clip per promuovere un brano dal suo ultimo album Madame X. Nelle sue intenzioni - in parte tradite da scelte stilistiche discutibili - è una dimostrazione di come il pop può essere profondamente impegnato, veicolare messaggi potenti, scuotere le coscienze con la forza delle parole, della musica e, in questo caso, delle immagini. Madame X è un crogiolo di stili diversi che si incrociano nelle sperimentazioni di, ma quel che più colpisce del disco è la volontà della popstar di schierarsi. Apertamente, polemicamente, col suo stile barocco che sfiora il kitsch, e in questo caso con immagini shock e dati altrettanto sconcertanti comunicati al pubblico dalla stessa, cui va dato atto di metterci la faccia, sempre, per le battaglie in cui crede. Ilè un atto di protestala politica delle...

OptiMagazine : Il potente video di #GodControl di #Madonna è un manifesto pulp contro le armi libere - MeloDAmelio : Sono senza parole e ho ancora i brividi. Tra i migliori video mai pubblicati da Madonna e un messaggio potente come… - CucciCinque : RT @annodavaarte: Questa donna si è superata. Qui c'è un video così potente, simbolico, politico da suonare non più dance o disco ma molto… -