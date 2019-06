Giulia De Lellis risponde a Cecilia Rodriguez | E' vero | non sono alta però sono

blogo

(Di venerdì 28 giugno 2019), recentemente, ha lanciato una frecciatina, anzi una vera e proprio lancia, all'indirizzo diDee Andrea Iannone, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con cui ha condiviso l'esperienza della seconda edizione del Grande Fratello Vip, e il motociclista abruzzese, ex fidanzato della sorella Belen, coppia a sorpresa di quest'estate.Lajr., in un'intervista concessa al settimanale Chi, ha optato per delle dichiarazioni sincere (forse pure troppo), evitando, come la peste, gli auguri e i complimenti di rito e prendendo in giro la coppia per la loro altezza: "Iosicura che si troveranno bene, benissimo perchédella stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia,alti un metro e una banana. Precisi precisi, lo scriva! Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto ...

