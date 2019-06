Neonata chiusa in una busta di plastica e abbandonata! Il video del salvataggio

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L'ufficio dello sceriffo della contea di Forsyth, in Georgia, ha pubblicato unche mostra ilavvenuto la sera del 6 giugno scorso di unache è stata chiamata “India”. Unache è stata trovata in un sacchetto diin un bosco. Nelsi vede un agente che strappa il sacchetto e trova la bambina che piange all’interno. Laera ancora sporca di sangue e aveva il cordone ombelicale attaccato. Le autorità locali, diffondendo ildel, sperano di poter ottenere informazioni sulla mamma della bimba abbandonata. Nel filmato si vedono gli agenti, arrivati sul posto dopo l’allarme dato da un residente nella zona, che aprono il sacchetto e trovano la bimba. Uno di loro l’ha subito presa per avvolgerla in una coperta. Laè stata quindi portata in un ospedale della zona, dove l’hanno chiamata “India”.