Paura in Veneto | dal treno escono scintille | in fiamme sterpaglie e tir accanto ai binari

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L'incidente in particolare ha interessato il tratto compreso tra le stazioni di Padova e Castelfranco, in provincia di Treviso, e ha richiesto anche una limitazione della velocità dei convogli pe consentire le operazioni di spegnimento. Sul posto sono accorse diverse squadre di vigili del fuoco.

