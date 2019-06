M5s nel caos e Fico torna ad alzare la voce | organi collegiali e confronto ora

M5s nel caos e Fico torna alzare voce : organi collegiali e confronto ora : E' caos nel MoVimento 5 Stelle. E Roberto Fico, l'anima ortodossa dei pentastellati torna a farsi sentire, tenuto conto del tracollo che ha subito il MoVimento alle ultime Europee. Pungolo anche le critiche nel libro di Alessabdro Battista. "Oggi abbiamo una responsabilità di governo che dobbiamo sentire, così come io ne ho una istituzionale - dice Fico -. Ma bisogna trovare un luogo idoneo appropriato per dire tutto quello che non va e questa ...

Conflitto interessi - ecco le proposte : nel ddl M5s sanzioni fino a 1 milione : «L’auspicio è quello di creare una legislazione omogenea e unitaria sulle tematiche del Conflitto di interessi. Una legge che provi a recuperare le tante norme che sono contenute in...

Pensioni ultima ora : M5s “Senza Quota 100 lavoratori nella gabbia” : Pensioni ultima ora: M5S “Senza Quota 100 lavoratori nella gabbia” Pensioni ultima ora: nuovo aggiornamento da parte dell’Inps delle domande ricevute per Quota 100. Il dato, al 20 giugno, è pari a poco di più di 150 mila domande. Suddivisione tra generi: 39.202 sono le domande presentate da lavoratrici femminili e 110.897 da lavoratori di sesso maschile. Un dato che evidenzia in maniera netta lo squilibrio a favore degli uomini. ...

Luigi Di Maio - Raggi e Appendino - nuovo disastro olimpico : "Guardate gli orari". Milano-Cortina - gelo nel M5s : "Bisogna guardare gli orari", spiega Repubblica. L'imbarazzo del Movimento 5 Stelle per la vittoria olimpica della candidatura Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026 sta tutta lì. Nell'attesa, raggelante, di una dichiarazione da parte dei vertici grillini che nulla hanno fatto per favorire il t

Di Maio rincara la dose con Di Battista : "Basta destabilizzare M5s e il suo peso nel governo" : "Non mi interessa se in buona o cattiva fede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il Movimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la nostra capacità di orientare le scelte di governo". E' quanto scrive Luigi Di Maio su Fb, facendo riferimento, pur non nominandolo, ad Alessandro Di Battista

Di Maio a Dibba (senza citarlo) : «Chi critica il M5s lo destabilizza nel governo» : Il vice premier in un lungo post su Facebook attacca i detrattori e sembra rivolgersi più volte a Di Battista: «Stiamo governando la Nazione Italia, non stiamo giocando a risiko. Si rimettano i carriarmatini nella scatola e ognuno porti avanti il ruolo che è chiamato ad assolvere nella società»

Riforma Rai : M5s-Lega “va fatta è nel contratto” - ecco la proposta : Riforma Rai: M5S-Lega “va fatta è nel contratto”, ecco la proposta Nonostante non sia stato al centro del dibattito pubblico nelle ultime settimane, il riassetto e la riorganizzazione della Rai rimangono una preoccupazione importante per il governo gialloverde. L’ultimo attacco all’attuale formato della Rai è arrivato da Matteo Salvini nei confronti di Fabio Fazio (uno dei conduttori con la più alta retribuzione all’interno ...

Autonomia - confronto nella Lega e i “paletti” Conte-M5s : All'ultimo consiglio federale Salvini e' stato netto: le priorita' sono la flat tax e l'Autonomia. "Con Zaia, Fontana, Fedriga e Fugatti mi sento e confronto quasi tutti i giorni, gli sciacalli si mettano l'animo in pace: in Lega dedichiamo il nostro tempo a lavorare, non a litigare", ha tagliato corto qualche giorno fa il vicepremier della Lega. Nei gruppi parlamentari del partito di via Bellerio non si nasconde pero' che i veneti siano in ...

Di Battista : «Salvini gioca sporco». Ma nel M5s finisce sotto accusa : Nel libro «Politicamente scorretto», accuse al leader della Lega: «Inaffidabile e schiavo del potere». Ma anche a Di Maio: «Non abbiamo più un sogno, basta essere complici»

Sea Watch - nel governo l'unica voce è di Salvini : "assordante" silenzio di Conte e M5s : Dal premier e dal Movimento 5 stelle non arrivano né commenti né tantomeno prese di posizione sul caso. Direttiva del...

M5s - nel mirino i sottosegretari Crippa e Cioffi. Ma diversi parlamentari preparano documento contro la "graticola" : "È una gogna" : È scoppiata la guerra dei dossier all’interno del Movimento 5 Stelle dopo la ‘graticola’ dei sottosegretari, passati sotto la lente di ingrandimento delle Commissioni parlamentari di riferimento in una sessione di colloqui che si sono svolti tra lunedì e martedì sera. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, che cita fonti M5S, particolarmente duro è stato il giudizio espresso ...

Prove di pace nel vertice Lega-M5s ma a rimetterci è Conte : Si è tenuto ieri sera il vertice tra Salvini e Di Maio per parlare del futuro dell’esecutivo. Una resa dei conti, dopo l’ultimatum lanciato dal premier Conte nella conferenza stampa di settimana scorsa affinché i due partner di governo la smettessero di farsi la guerra. E in effetti nel nuovo incontro c’è stata una rappacificazione. “Il governo va avanti? Mai avuto dubbi. Obiettivo comune è evitare l’infrazione garantendo la crescita, il ...

Elezioni : centrodestra fa il pieno nel Lazio - M5s fermo al palo (2) : (AdnKronos) - Quest'ultimo vince a Monterotondo con Riccardo Varone, che prevale con il 51,5 contro il 48,5 di Simone Di Ventura. Successo che si ripete anche a Cassino con Enzo Salera, che con il 58,8 batte Mario Abruzzese del centrodestra, fermo al 41,16. Doppietta della Lega infine in due Comuni

Elezioni : centrodestra fa il pieno nel Lazio - M5s fermo al palo : Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Il centrodestra nel Lazio prevale nettamente nei ballottaggi per le Elezioni comunali, mentre il Movimento 5 stelle resta al palo: fuori dai testa a testa di ieri, con la perdita quindi della guida di Civitavecchia, cittadina amministrata fino a quest'ultima tornata. Nel