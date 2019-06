Giulianova | ritrovato il corpo del 14enne disperso in mare

ilgiornale

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Giorgia Baroncini L'amico era riuscito a tornare a riva. Di Mohamed invece si erano perse le tracce. Dopo giorni di ricerche, il suoè stato trovato nei pressi del fanale rosso del porto È stato trovato questa mattina ilsenza vita Mohamed, ilin(Teramo) da lunedì scorso. A rintracciarlo nei pressi del fanale rosso del porto è stato un diportista della zona. Il ragazzino, di origini marocchine, si era allontanato a bordo di un materassino e da quel momento di lui non si è più saputo nulla. L'amico che era con lui, non vedendolo tornare a riva, aveva dato subito l'allarme. Le ricerche sono proseguite giorno e notte, con l'aiuto anche di un elicottero. Il punto in cui è stato individuato il cadavere era già stato battuto diverse volte dai soccorritori. Si può presupporre, quindi, che ilfosse rimasto incastrato e poi sia ...

