Basket – Non solo Kevin Durant | 5 giocatori su 10 subiscono infortuni al tendine

Basket - Serie A – Gallinari non ha dubbi : “Ettore Messina perfetto per Milano. Un giorno vorrei tornare” : Danilo Gallinari appoggia l’arrivo di Ettore Messina sulla panchina di Milano: il cestista dei Clippers apre la porta ad un possibile ritorno in Serie A La stagione appena conclusa è stata alquanto negativa per l’Olimpia Milano. Mancato l’accesso ai Playoff di Eurolega, eliminata al secondo turno in quelli della Serie A, Milano ha chiuso con in bacheca solo la Supercoppa Italia vinta ad inizio anno. A farne le spese è stato Simone ...

Basket 3×3 - Dusan Bulut rinuncia alla Big3 per minacce della FIBA di non renderlo eleggibile per le Olimpiadi : Quella rivelata al mondo da Dusan Bulut, il più forte e rispettato giocatore del Basket 3×3 in area FIBA, soprannominato “Mr. Bulletproof“, è una storia che sembrerebbe frutto di fantasia, se non fosse reale. Il giocatore serbo, infatti, aveva in programma l’approdo nella Big3, una lega professionistica americana il cui concetto di 3 contro 3 differisce notevolmente da quello FIBA per regole. Quest’anno la Big3 avrà ...

Basket - Ettore Messina : “Non rivoluzioneremo la squadra. Porto quello che ho imparato a San Antonio” : Arrivato oggi il momento tanto atteso dai tifosi dell’Olimpia Milano: è stato presentato Ettore Messina, ex allenatore della Nazionale italiana di Basket, che dalla prossima stagione sarà sulla panchina della compagine meneghina. Dopo la lunga esperienza Oltreoceano, in NBA, da assistente di Gregg Popovich a San Antonio, il 59enne nativo di Catania prende il ruolo di presidente e head coach. “Ho lavorato con Popovich, il più bravo di ...

Basket - la furia di Gianmarco Pozzecco : “In questo palasport - in tali condizioni - non si può giocare. Chi piange fa schifo” : Forse più del risultato stesso di gara-5 della finale scudetto tra Venezia e Sassari, andata alla Reyer per 78-65, a far parlare è l’infuocata conferenza stampa di un Gianmarco Pozzecco che definire furioso è poco. In sala stampa, dopo aver visto Stefano Gentile infortunarsi (possibile lesione muscolare) e un taliercio contemporaneamente vittima del caldo e delle trombette distribuite a tutti gli spettatori, con le ovvie conseguenze sul ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari Basket - Gara-5 Finale scudetto in DIRETTA : 38-34 - Reyer avanti all’intervallo nonostante i problemi di falli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – VENEZIA: Tonut e Haynes 8; Sassari: Thomas 15 Penetra Smith senza segnare, prova a correggere Pierre senza esito, finisce il secondo quarto con Venezia avanti di 4 punti, ma con evidenti problemi di falli e apprensione per le condizioni della spalla sinistra di Daye 38-34 TONUT! Gran bella penetrazione del figlio di Alberto Ultimo minuto del secondo quarto, Sassari spreca ...

Basket - Serie A2 2019 : Treviso è promossa in A - Capo d’Orlando battuta 3-0 nella serie finale nonostante il grande cuore : Dopo un’attesa lunga sette anni, anche Treviso ritrova la serie A. La De’ Longhi allenata da Max Menetti (già protagonista di diverse grandissime annate, e due sfide scudetto, con Reggio Emilia nella categoria superiore), con la vittoria di gara-3 della finale dei playoff promozione sulla Benfapp Capo d’Orlando per 65-76, completa una grande annata in cui ha conquistato anche la Coppa Italia della serie cadetta. Protagonista ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 - Marcella Filippi : “Sul campo non snobberemo nessuno” : Mancano appena due giorni all’esordio ai Mondiali delle ragazze italiane del Basket 3×3, che ad Amsterdam, in Olanda, arrivano da campionesse in carica. Il capitano della selezione azzurra, Marcella Filippi, a 33 anni è al suo quinto torneo iridato, unica tra le donne ad avere raggiunto questo traguardo, assieme soltanto ad altri due uomini. Così presenta il torneo l’azzurra al sito federale: “Arriviamo da campioni ...

Basket - Sassari non molla : la finale contro Venezia non ha un padrone. A (massimo) tre partite dallo scudetto non c’è favorita : Si intravede la ‘bella’, lì, in fondo alle prossime due partite, una da giocare in Laguna e l’altra in Sardegna. Perché Sassari e Venezia dimostrano di essere davvero due squadre vicine all’equivalersi e quindi incapaci di prendere in mano la finale scudetto. Poteva farlo la squadra di Gianmarco Pozzecco dopo il colpaccio al PalaTaliercio, poi domenica sera è stato il turno dei ragazzi di coach Walter De Raffaele dopo ...

Basket – Petrucci non ci sta : “tradito dalla Virtus Bologna - scegliere l’Eurocup dopo tutto quello che abbiamo fatto per loro…” : La Virtus Bologna abbandona la Champions League, da campionessa in carica, per passare all’Eurocup: il presidente della FIP Gianni Petrucci ammette di sentirsi tradito La decisione della Virtus Bologna di abbandonare la Champions League, da campionessa in carica, per approdare in Eurocup, ha dato molto fastidio alla FIP. Nelle intenzioni di Bologna c’è l’idea di provare ad essere la seconda italiana in Eurolega, nonchè di ...

Basket - Gianni Petrucci : “La Virtus Bologna chiede la wild card in EuroCup? Sono deluso - valuto di non candidare più l’Italia per il girone degli Europei 2021” : E’ un Gianni Petrucci che sembra tornato indietro di qualche anno, quello che si pone davanti alla penna di Andrea Tosi per La Gazzetta dello Sport. Il presidente della FIP, infatti, tra considerazioni sull’imminente finale della Serie A e sulla Nazionale che prossimamente affronterà il viaggio in Cina, tuona contro la Virtus Bologna, “rea” di aver deciso di giocare l’EuroCup, da cui si aspetta l’ufficialità ...

Basket - Danilo Gallinari : “I Mondiali di Cina non saranno la nostra ultima chance per vincere con la maglia azzurra” : Siamo ancora lontani dall’avvio dei Mondiali di Basket 2019 che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, ma la Nazionale azzurra sta già muovendo i primi passi in vista della kermesse iridata. Nelle ultime ore, infatti, sono state effettuate le visite mediche per sette giocatori all’Acqua Acetosa di Roma. Tra questi, probabilmente, il nostro giocatore più rappresentativo, Danilo Gallinari, che ha colto l’occasione ...

Basket femminile : Kathrin Ress non recupera dall’infortunio al ginocchio e lascia il raduno della Nazionale : Si riduce a 16 il numero di giocatrici tra le quali verranno scelte le 12 che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Europei di Serbia e Lettonia, che si svolgeranno dal 27 giugno al 7 luglio. Kathrin Ress, infatti, non riesce a recuperare dall’operazione che ha sostenuto nello scorso marzo per compiere la pulizia generale e sistemazione dei menischi del ginocchio, e lascia dunque il raduno della Nazionale. L’intervento è stato ...

LIVE Venezia-Cremona Basket - Gara-3 Play-off in DIRETTA : 65-65 - l’equilibrio non si spessa - sarà supplementare! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Cremona, terzo appuntamento della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo la spettacolare vittoria di Sassari ai danni di Milano, resta soltanto da decidere il nome della seconda finalista. La sfida di questa sera però non potrà in alcun modo emettere un verdetto definitivo dato che le due formazioni si trovano in perfetta parità (1-1), ma il peso specifico all’interno ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano non può più sbagliare - Sassari per ripetere l’impresa e avvicinare la finale : Le emozioni non sono mancate nel primo atto della Serie tra Milano e Sassari, semifinale Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le due formazioni hanno dimostrato di avere al momento qualcosa in più rispetto alle dirette avversarie e si sono affrontate in una sfida apertissima e spettacolare che ha visto gli uomini guidati da Gianmarco Pozzecco avere la meglio nel finale con il punteggio di 79-86. La situazione per la squadra di ...