As | «Fabian Ruiz tra le ipotesi di Zidane per il Real»

ilnapolista

(Di mercoledì 26 giugno 2019) L’edizione di oggi del quotidiano spagnolo As apre in prima pagina con il “rompicapo”: il tecnico delMadrid, infatti, starebbe valutando diverso moduli per ristrutturare la squadra il prossimo anno. Gli spagnoli potrebbero giocare con il solito 2-3-3 o con il 4-3-1-2 considerando gli acquisti già fatti da Perez e quelli messi in programma che potrebbero essere Pogba o. L’allenatore dei Blancos sta cercando di rianimare il centrocampo malandato, ilha necessità di ricambio e molti calciatori potrebbero partire anche perché la società ha bisogno di rientrare di alcune spese. In questa chiaveavrebbe individuato proprio inl’uomo giusto. In coppia con Pogba e il centrocampista del Napoli dovrebbe garantire più gol di quelliizzati in questa stagione dallo stesso reparto: 16 e 7 stagione, rispettivamente, per ...

DiMarzio : #Spagna | Recupera dall’infortunio e incanta contro la Polonia: il ritorno magico di Fabian Ruiz a #U21EURO ? - sscnapoli : Europei Under 21, Fabian Ruiz gol e vittoria con la Spagna che si qualifica per le semifinali ????… - NapoliCapitale : RT @Torrenapoli1: Le bufale oggi continuano per KK, James, Fabian Ruiz Ma anche con Mertens (dato alla Roma) ....e addirittura per Zapata,… -