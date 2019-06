Lo spirito olimpico non contagia Bruxelles

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Il clima di festa per la vittoria dell’Italia contro la Svezia nella ‘gara’ per ospitare le Olimpiadi invernali 2026 non arriva fino a. Fa bene alla reputazione del Belpaese, è una iniezione di credibilità sull’affidabilità del sistema Italia e rompe per un giorno l’isolamento internazionale che Roma si trova a sperimentare nell’attuale fase turbolenta dei rapporti tra il governo nazional-populista dei gialloverdi e le alleanze tradizionali di Roma. Ma non cambia di una virgola quel dossier che tanto preoccupa l’esecutivo: la procedura per deficit legata al debito eccessivo. Oggi la Commissione europea ne ha discusso: i preparativi vanno avanti. Tempo per decidere: esattamente tra una settimana.“Il 5 giugno la Commissione ha redatto un report le cui conclusioni dicevano che la procedura per debito eccessivo ...

