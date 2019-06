Lega si prende meriti per Olimpiadi e spinge su autonomia-flat tax M5s | “Ci dica dove

"Nessuno getti fango su di me. Nei confronti di chi lo fa - prenderò iniziative Legali” : “Mai ho fatto invasioni di campo indebite e sempre ho rispettato l’autonomia della magistratura. Nessuno getti fango su di me. Nei confronti di chi lo fa, prenderò iniziative legali”. L’ex Guardasigilli e neo vice-segretario del Pd, Andrea Orlando, dice basta alle allusioni su sue presunte ingerenze e, intervistato da Repubblica e Messaggero, sostiene la necessità di discutere del caso politico che coinvolge ...

WhatsApp dichiara guerra allo spam : da dicembre la piattaforma intraprenderà azioni Legali : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica istantanea, è ormai installata in quasi tutti gli smartphone, al punto da diventare sinonimo di "messaggi". Nata nel 2009, dal 2014 fa parte del gruppo di Facebook e ha oltre 200 milioni di utenti attivi nel mondo. Da tempo viene utilizzata anche come canale di comunicazione diretta tra i consumatori e le aziende, e ciò spesso avviene tramite le homepage delle ditte, sostituendo di fatto le ...

Cremona - il crescendo del sindaco Filippo Bongiovanni (Lega) è epico. Vince il ballottaggio e se la prende con gli avversari : Ha ringraziato tutti – genitori, amici e sostenitori – non appena è stato eletto al ballottaggio, il riconfermato sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni, classe 1980, leghista da sempre. Anzi quasi tutti, perché in un crescendo di gioia che si trasforma in rabbia da sfogare, dice così: “Non ringrazio chi ha sparato balle su di me e su di noi, perché questa gente vuole il male di Casalmaggiore ed è feccia, feccia, feccia”. E ...

Arresto Arata - Luigi Di Maio avverte la Lega di Salvini e chiede di prendere le distanze : Notizia di oggi l’Arresto di Arata, uomo vicino alla Lega di Salvini. Di Maio avverte il Carroccio L’Arresto di Paolo Arata, ex consulente della Lega e coinvolto nell’indagine che riguarda anche l’ex sottosegretario del Carroccio, Armando Siri, scuote nuovamente la politica italiana e il governo. Perché Arata è uomo considerato vicino al mondo del Carroccio. … Continue reading Arresto Arata, Luigi Di Maio avverte la Lega di Salvini e ...

Arresto Arata - Luigi Di Maio avverte la Lega : “La politica deve saper prendere le distanze” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commenta l'Arresto di Paolo Arata lanciando un messaggio alla Lega e a Matteo Salvini: "In questo caso la puzza di bruciato si sentiva da lontano. Ogni volta che c'è un minimo sospetto su qualcosa, in cui emergono Legami con la corruzione e la mafia, la politica deve saper subito prendere le distanze”.Continua a leggere

Ballottaggi - i risultati : la Lega prende Ferrara. Livorno torna al Pd - M5S a Campobasso : Ballottaggi. Livorno e Rovigotornano a sinistra, il Pdconferma Prato, Reggio Emiliae Cremona ma perde Ferrara,che dopo 69 anni passa ad un sindaco...

Comunali - la Lega prende territori rossi : Per la prima volta, dal Dopoguerra a oggi, la città di Ferrara vira a destra ed elegge sindaco Alan Fabbri, lasciando il centrosinistra dietro di oltre dieci punti percentuali. I ballottaggi per le elezioni in 186 comuni italiani si chiudono con la “storica vittoria” - come l’ha definita lo stesso neosindaco - del centrodestra nel capoluogo toscano, con il ritorno a sinistra di Livorno - dopo la parentesi pentastellata ...

Ballottaggi - diretta risultati : Lega prende Ferrara - Biella e Forlì. Pd Livorno - Rovigo e Cesena. Campobasso al M5S : Ballottaggi. Livorno e Rovigo tornano a sinistra, il Pd conferma Prato, Reggio Emilia e Cremona ma perde Ferrara, che dopo 69 anni passa ad un sindaco sostenuto da Lega e centrodestra, e...

Sondaggi - la Lega resta al 34. Il M5s riprende quota - cresce anche il Pd. Crollo di Forza Italia - sorpasso di Fratelli d’Italia : La Lega primo partito ma senza tendenze di espansione del proprio elettorato. Il M5s in ripresa (timida) dopo la crisi delle Europee. Il Pd ancora in crescita, sia pure lieve. Sono i dati principali del Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (solito margine d’errore del 3%). Secondo questa rilevazione l’area di consenso per i partiti al governo sarebbe intorno al 53 per cento degli elettori: 34 per cento per la Lega (che alle ...

Caso Prati - Carlo Taormina : “Era lucida e determinata”. E lei risponde : “Prenderò provvedimenti Legali contro di lui” : FQ Magazine Carlo Taormina rivela: “Pamela Prati sapeva tutto. Voleva farmi andare da Barbara D’urso, sarei stato anch’io una pedina” “Loro volevano che io andassi da Barbara D’Urso a testimoniare che Mark Caltagirone esisteva. Fu Pamela Prati a chiedermi questa cosa. Io ho detto di no, non sono caduto nella loro ...

L’amministratore deLegato di Mercedes se ne va : l’omaggio che gli tributa la rivale Bmw è sorprendente : L’amministratore delegato della Mercedes, Dieter Zetsche, è andato in pensione, lasciando il proprio posto di lavoro. La rivale Bmw ha deciso di rendergli omaggio con un video tributo sorprendente: un sosia di Zetsche, che recita nei suoi panni, saluta i colleghi nel suo ultimo giorno in azienda. Viene accompagnato a casa a bordo di una Classe S ma poi, una volta solo, il colpo di scena. E la scritta: “Grazie per i tanti anni di ...

Di Maio se la prende con l'astensionismo : "E con la Lega non cambia nulla" : Dopo la batosta elettorale, Luigi Di Maio decide di presentarsi ai cronisti e, con un volto tirato mascherato da qualche sorriso di circostanza, prova a spiegare i motivi della sconfitta. Per il vicepremier grillino non bisogna girarci intorno, e ammette. "Per noi le elezioni Europee sono andate mal

Il dopo Conte : la Lega pronta a prendersi Palazzo Chigi : Per i grillini è iniziata l’estinzione politica. dopo il voto delle politiche gli italiani hanno tastato con mano i danni

Elezioni Europee 2019. Trionfo Lega (34%) - bene Pd (22%) e choc M5s (17%). Salvini si prende Nord e Centro - Di Maio regge solo al Sud : Nelle due circoscrizioni del Nord la Lega sfonda il tetto del 40%, M5s sprofonda sia al Nord est che al Nord ovest e il Pd sale sopra il 23 per cento. E’ il quadro del voto europeo analizzando, per circoscrizioni, i dati del Viminale quando lo spoglio è quasi alla fine. Al Nord ovest, il partito di Salvini prende il 40,63% di voti, il Pd è il secondo partito al 23,47%, M5s è al 11,19%. Forza Italia è al 8,79%, Fdi al 5,64. Al Nord est La Lega è ...