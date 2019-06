La Spezia | abusi su una bambina di 10 anni | arrestato un vicino di casa 65enne

Blastingnews

(Di martedì 25 giugno 2019) Era una persona di fiducia, un amico di famiglia da tempo, tanto che i bambini lo chiamavano “nonno”. Ma il sessantacinquennedi, sposato e residente in provincia di La, in realtà avrebbe abusato della piccola di 10che i genitori gli affidavano insieme al fratellino, quando andavano a lavorare. Una vicenda inquietante, scoperta quasi per caso il febbraio scorso, e che nelle ultime ore ha portato i carabinieri della compagnia di Sarzana all’arresto dell’uomo, finito ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Per lui l’accusa è molto seria: l’aver consumato rapporti carnali con una minorenne. Il presunto pedofilo si trovava in Campania, ospite di alcuni parenti: rintracciato dai militari dell’Arma è stato subito accompagnato nella sua residenza in Liguria, per applicare la misura cautelare disposta dal gip Fabrizio Garofalo, su richiesta del pm Federica ...

