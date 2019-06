Gazzetta | James-Lozano | l’arrivo della coppia presuppone la cessione di un big

Gazzetta : James pronto a firmare lo stesso ingaggio del Bayern - 6 milioni di euro : La Gazzetta dello Sport si sofferma sull’affare di mercato più atteso dell’estate del Napoli, quello che coinvolge James Rodriguez. Per il suo calciatore Florentino Perez vuole 50 milioni. La formula che preferisce è quella del prestito con diritto di riscatto. Il Napoli, invece, vuole darne 7 subito per il prestito e una trentina di milioni per il riscatto. Il club di De Laurentiis si fa forte di una certezza: James vuole tornare a ...

Gazzetta : Si lavora ai diritti d’immagine per James : Per la Gazzetta dello Sport il fronte James Rodriguez avanza, ma ci sono da sciogliere due nodi. Il primo con il calciatore, per quanto riguarda i diritti d’immagine, da sempre un assillo per De Laurentiis. Considerando che nella giornata di ieri sono uscite nuove indiscrezioni che parlano di una clausola al contratto di James con l’Adidas per cui il calciatore ha l’obbligo di indossare sempre la 11 in qualsiasi squadra giochi. ...

Gazzetta : E se il Napoli decidesse di dare a James la numero 10 : La Gazzetta dello Sport avanza la possibilità che per James Rodriguez il Napoli potrebbe rispolverare la numero 10 «La 10 è stata sulle spalle di Sivori e diMaradona. Dopodiché, con l’addio dell’ex Pibe de oro, quella maglietta è stata ritirata» La trattativa per il colombiano è ancora da chiudere, ed è difficile che dopo Diego qualcuno possa vestire ancora quella maglia, ma il 10 è il numero preferito dell’attaccante «Napoli potrebbe ...

Gazzetta : Per James il Napoli ha offerto 7 milioni per il prestito e 30 per il riscatto : Per la Gazzetta dello Sport la trattativa con il Real Madrid per James Rodriguez è alle battute finali. Per l’inizio della prossima settimana, scrive, dovrebbe essere tutto definito. Manca solo il completo accordo sulla parte economica, “ma Aurelio De Laurentiis sta gestendo in prima persona l’operazione convinto che Florentino Perez accetterà le sue condizioni, ovvero, 7 milioni per il prestito e poco meno di 30 milioni per il ...

Gazzetta – Dopo James Rodriguez - anche Manolas al Napoli : la Roma apre. Il punto : Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto Gazzetta – Dopo James Rodriguez, anche Manolas al Napoli: la Roma apre. Il punto. Oltre a James Rodriguez, De Laurentiis e Giuntoli stanno trattando con la Roma il difensore Kostas Manolas. Il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica che il club giallorosso si starebbe convincendo di accettare. Questo per coprire parte dei 36 milioni di ...

James Rodriguez al Napoli - l’annuncio di Gazzetta : “Affare chiuso : ecco quando arriverà l’ufficialità” : James Rodriguez al Napoli, l’annuncio di Gazzetta: “Affare chiuso: ecco quando arriverà l’ufficialità” James Rodriguez al Napoli, l’annuncio di Gazzetta: “Affare chiuso: ecco quando arriverà l’ufficialità”. Il grande colpo del club azzurro sta per diventare realtà, l’ attaccante colombiano è ormai ad un passo dal riabbracciare Ancelotti e vestire la maglia azzurra dalla prossima ...

Gazzetta : per James Rodriguez manca solo la firma : Per la Gazzetta dello Sport l’affare James Rodriguez è in dirittura di arrivo. manca solo il documento scritto che lo attesti, ma la trattativa è ormai chiusa. La rosea racconta che ieri è arrivata la notizia dalla Colombia che Florentino Perez ha accettato la proposta del Napoli (non dice nulla, però, del tweet di Espn Colombia poi scomparso all’improvviso). In un primo momento voleva cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Poi ...

Gazzetta : Napoli-James Rodriguez - il Real Madrid ha detto sì : Dopo una lunga trattativa, condotta in modo esemplare dal Napoli per portare in azzurro il colombiano tanto richiesta da Carlo Ancelotti, Florentino Perez ha finalmente detto sì. Così scrive la Gazzetta on line. Dopo il sì del calciatore, le parti hanno discusso sulla cifra per il trasferimento. De Laurentiis aveva in un primo momento offerto 40 milioni, ma il Real ne voleva 55. Alla fine i Blancos hanno deciso di accettare la proposta del ...

Gazzetta : La Juve sfida il Napoli per James Rodriguez : La Juventus è rimasta spiazzata dalla manovra rapidissima del Napoli su Manolas – sul quale c’era anche il suo interesse – e questo, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe portare il club bianconero a dare filo da torcere al Napoli nella trattativa per James Rodriguez. Il colombiano che tanto piace ad Ancelotti, piace anche a Fabio Paratici, che vorrebbe portarlo alla Juventus per affiancarlo a Cristiano Ronaldo. Anche per ...